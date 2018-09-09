16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская молодежь принимает активное участие в голосовании Галина Баранова: "Еще есть время подумать и принять взвешенное решение" Глава Сызрани Николай Лядин проголосовал в первом микрорайоне Монгоры В Чапаевске проголосовал самый возрастной избиратель области Вадим Нуждин: "Выборы проходят достаточно спокойно"

Выборы Власть и политика

Вадим Нуждин: "Выборы проходят достаточно спокойно"

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 86
Версия для печати

Самарский ситуационный центр независимого наблюдения посетил член самарского регионального штаба ОНФ Вадим Нуждин. Он поделился своими впечатлениями от проходящих сегодня выборов губернатора Самарской области и депутата Госдумы РФ по 158 округу.

"Я уже успел побывать как избиратель на своем участке. Считаю, что выборы проходят достаточно спокойно, — отметил Вадим Нуждин. — Люди настроены все больше положительно".

Параллельно на участках жителям предлагают проголосовать за благоустройство общественных территорий по программе "Твой конструктор двора". 18 марта 2018 года общественность с готовностью выбрала территории по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды".

Новый городской проект по благоустройству "Твой конструктор двора" является логичным продолжением самарского проекта "Двор, в котором мы живем" и нацелен на развитие городской среды, поддержку инициативных жителей города. Наиболее активные дворы, которые определятся в ходе рейтингового голосования 9 сентября, получат по 100 тыс. руб. на благоустройство.

"Мне очень понравилось, что на моем избирательном участке проводилось мероприятие, которое не ставит своей целью использовать человеческий ресурс сегодняшнего дня, — сказал Вадим Нуждин. — Я проголосовал за благоустройство территории и считаю, что это правильно".

Гид потребителя

Последние комментарии

Аркадий Соларев 23 марта 2018 11:12 Олег Матвейчев: "В Самарской области снизились протестные настроения"

Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"

Олег Залялов 18 марта 2018 13:49 Самарцы делятся в соцсетях своими впечатлениями с избирательных участков

весенний?

михаил вдовин 08 августа 2015 04:24 Владимиру Сюсину отказали в регистрации в качестве кандидата на выборы

А ты не воруй!

Ян Ли 15 сентября 2014 06:46 Михаил Матвеев: "Я не сомневаюсь в победе Николая Ивановича"

Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

Александр Малышев 14 сентября 2014 20:00 Дмитрий Азаров: "Я уверен, что большинство самарцев исполнят свой гражданский долг"

Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...

Фото на сайте

На выборах работают представители Молодежной избирательной комиссии Самарской области

На выборах работают представители Молодежной избирательной комиссии Самарской области

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30