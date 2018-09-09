Вадим Нуждин: "Выборы проходят достаточно спокойно"

Самарский ситуационный центр независимого наблюдения посетил член самарского регионального штаба ОНФ Вадим Нуждин. Он поделился своими впечатлениями от проходящих сегодня выборов губернатора Самарской области и депутата Госдумы РФ по 158 округу.
"Я уже успел побывать как избиратель на своем участке. Считаю, что выборы проходят достаточно спокойно, — отметил Вадим Нуждин. — Люди настроены все больше положительно".
Параллельно на участках жителям предлагают проголосовать за благоустройство общественных территорий по программе "Твой конструктор двора". 18 марта 2018 года общественность с готовностью выбрала территории по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды".
Новый городской проект по благоустройству "Твой конструктор двора" является логичным продолжением самарского проекта "Двор, в котором мы живем" и нацелен на развитие городской среды, поддержку инициативных жителей города. Наиболее активные дворы, которые определятся в ходе рейтингового голосования 9 сентября, получат по 100 тыс. руб. на благоустройство.
"Мне очень понравилось, что на моем избирательном участке проводилось мероприятие, которое не ставит своей целью использовать человеческий ресурс сегодняшнего дня, — сказал Вадим Нуждин. — Я проголосовал за благоустройство территории и считаю, что это правильно".
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...