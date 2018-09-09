Вадим Нуждин: "Выборы проходят достаточно спокойно"

Самарский ситуационный центр независимого наблюдения посетил член самарского регионального штаба ОНФ Вадим Нуждин. Он поделился своими впечатлениями от проходящих сегодня выборов губернатора Самарской области и депутата Госдумы РФ по 158 округу.

"Я уже успел побывать как избиратель на своем участке. Считаю, что выборы проходят достаточно спокойно, — отметил Вадим Нуждин. — Люди настроены все больше положительно".

Параллельно на участках жителям предлагают проголосовать за благоустройство общественных территорий по программе "Твой конструктор двора". 18 марта 2018 года общественность с готовностью выбрала территории по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды".

Новый городской проект по благоустройству "Твой конструктор двора" является логичным продолжением самарского проекта "Двор, в котором мы живем" и нацелен на развитие городской среды, поддержку инициативных жителей города. Наиболее активные дворы, которые определятся в ходе рейтингового голосования 9 сентября, получат по 100 тыс. руб. на благоустройство.

"Мне очень понравилось, что на моем избирательном участке проводилось мероприятие, которое не ставит своей целью использовать человеческий ресурс сегодняшнего дня, — сказал Вадим Нуждин. — Я проголосовал за благоустройство территории и считаю, что это правильно".