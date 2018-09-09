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Выборы Власть и политика

Глава Сызрани Николай Лядин проголосовал в первом микрорайоне Монгоры

СЫЗРАНЬ. 9 СЕНТЯЮРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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9 сентября сызранцы выбирают губернатора Самарской области и депутатов городской думы очередного созыва. Они голосуют на 83 избирательных участках.

Глава Сызрани проголосовал на избирательном участке № 3724 в школе № 3, которая находится в первом микрорайоне Монгоры, собщает пресс-служба администрации города. "Уверен, сегодня свой выбор сделает каждый неравнодушный житель Сызрани!", — сказал он.

Напомним, что в единый день голосования в ряде муниципальных образований работают пункты приемов предложений по стратегическому развитию Самарской области и ее территорий.

В Сызрани таких пунктов 60, они размещены в помещениях, где работают участковые избирательные комиссии. Сызранцы, пришедшие на голосование, заполняют анкеты, в которые вносят свои предложения, относительно дальнейшего развития города и области в целом.

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