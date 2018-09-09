Глава Сызрани Николай Лядин проголосовал в первом микрорайоне Монгоры

9 сентября сызранцы выбирают губернатора Самарской области и депутатов городской думы очередного созыва. Они голосуют на 83 избирательных участках.
Глава Сызрани проголосовал на избирательном участке № 3724 в школе № 3, которая находится в первом микрорайоне Монгоры, собщает пресс-служба администрации города. "Уверен, сегодня свой выбор сделает каждый неравнодушный житель Сызрани!", — сказал он.
Напомним, что в единый день голосования в ряде муниципальных образований работают пункты приемов предложений по стратегическому развитию Самарской области и ее территорий.
В Сызрани таких пунктов 60, они размещены в помещениях, где работают участковые избирательные комиссии. Сызранцы, пришедшие на голосование, заполняют анкеты, в которые вносят свои предложения, относительно дальнейшего развития города и области в целом.
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...