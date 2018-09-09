Галина Баранова: "Еще есть время подумать и принять взвешенное решение"

В Самарской области продолжаются выборы губернатора Самарской области и депутата Госдумы РФ по 158 округу. Председатель партии пенсионеров Самарской области Галина Баранова посетила ситуационный центр независимого наблюдения и еще раз призвала жителей региона прийти на избирательные участки для голосования.
"Я сегодня проголосовала в 41-й школе — на своем избирательном участке по месту жительства. Никаких нарушений там я не увидела, — рассказала Галина Баранова. — В предвыборный период мы приглашали всех прийти на выборы. Потом сидеть и сетовать на то, что кто-то плохой или хороший — неправильно. Еще раз обращаюсь к избирателям — еще есть время всем подумать и принять для себя взвешенное решение. Отсидеться дома — это не выход".
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...