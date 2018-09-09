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Выборы Власть и политика

Галина Баранова: "Еще есть время подумать и принять взвешенное решение"

САМАРА. 9 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области продолжаются выборы губернатора Самарской области и депутата Госдумы РФ по 158 округу. Председатель партии пенсионеров Самарской области Галина Баранова посетила ситуационный центр независимого наблюдения и еще раз призвала жителей региона прийти на избирательные участки для голосования.

"Я сегодня проголосовала в 41-й школе — на своем избирательном участке по месту жительства.  Никаких нарушений там я не увидела, — рассказала Галина Баранова. — В предвыборный период мы приглашали всех прийти на выборы. Потом сидеть и сетовать на то, что кто-то плохой или хороший — неправильно. Еще раз обращаюсь к избирателям — еще есть время всем подумать и принять для себя взвешенное решение. Отсидеться дома — это не выход".

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