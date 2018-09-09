В день города в Струковском саду прошел КВН-марафон

В летнем театре обновленного Струковского сада прошел КВН-марафон движения "Самарский КВН". Представители школьного и студенческого КВН в течение двух часов, без перерывов и антрактов демонстрировали самарцам свои лучшие номера.
В программе выступлений был и самый сложный конкурс — "Разминка с залом". Любой житель города мог задать вопрос КВНщикам и в режиме реального времени получить на него веселый ответ.
В марафоне приняли участие 8 школьных и 4 студенческих команды.
Последние комментарии
Ну не Страна-ли дураков,- в натуре?
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
не тронь памятник а то я те твои кресты тоже поломаю
и попробуй докажи, что ты прав... - никаких праФ!