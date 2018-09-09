В день города в Струковском саду прошел КВН-марафон

В летнем театре обновленного Струковского сада прошел КВН-марафон движения "Самарский КВН". Представители школьного и студенческого КВН в течение двух часов, без перерывов и антрактов демонстрировали самарцам свои лучшие номера.

В программе выступлений был и самый сложный конкурс — "Разминка с залом". Любой житель города мог задать вопрос КВНщикам и в режиме реального времени получить на него веселый ответ.

В марафоне приняли участие 8 школьных и 4 студенческих команды.