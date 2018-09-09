16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В день города в Струковском саду прошел КВН-марафон В Струковском саду в День города прошел фестиваль молодежной культуры и спорта Самарцы в День города возложили цветы к памятнику князю Григорию Засекину На набережной Самары весь день работают концертные и развлекательные площадки Более 50 тысяч самарцев приняли участие в праздновании Дня города

Общество

В день города в Струковском саду прошел КВН-марафон

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 77
Версия для печати

В летнем театре обновленного Струковского сада прошел КВН-марафон движения "Самарский КВН". Представители школьного и студенческого КВН в течение двух часов, без перерывов и антрактов демонстрировали самарцам свои лучшие номера.

В программе выступлений был и самый сложный конкурс — "Разминка с залом". Любой житель города мог задать вопрос КВНщикам и в режиме реального времени получить на него веселый ответ.

В марафоне приняли участие 8 школьных и 4 студенческих команды.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Бабин 05 сентября 2018 07:03 Минфин просит суд отказать Екатерине Пузиковой в компенсации за незаконное преследование

Ну не Страна-ли дураков,- в натуре?

Юрий Жаворонков 29 августа 2018 11:44 Сбербанк и "Память поколений" передали ветеранам в Самаре медицинское оборудование и медикаменты

С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.

Дмитрий Лакоценин 29 августа 2018 11:04 В Доме архитектора презентовали конкурс на концепцию реконструкции Загородного парка

Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.

Дмитрий Миленин 27 августа 2018 20:02 В селе Торновое женщина самовольно снесла советский памятник

не тронь памятник а то я те твои кресты тоже поломаю

глеб ковалёв 15 августа 2018 08:53 На Московском шоссе и ул. Ново-Садовой установят 600 дорожных камер

и попробуй докажи, что ты прав... - никаких праФ!

Фото на сайте

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

Фестиваль цветов "Цветущая Самара"

Фестиваль цветов "Цветущая Самара"

Подготовка к фестивалю цветов

Подготовка к фестивалю цветов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30