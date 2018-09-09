Самарская молодежь принимает активное участие в голосовании

В Самарской области продолжаются выборы губернатора Самарской области и депутата Госдумы РФ. На избирательные участки приходят все категории населения — от студентов до пенсионеров.
В ситуационном центре независимого наблюдения своими впечатлениями от организации избирательного процесса поделилась председатель Самарского Союза Молодежи Анастасия Софьина. "В этом году очень поднялся уровень проведения выборов на избирательных участках, — заметила она. — Радует, что на той площадке, где голосовала я, проходили большие мероприятия для избирателей. Выборы превратились не в какую-то формализацию, а в настоящий праздник для нашего города. Надо отдать должное — на всех избирательных участках сегодня представлена очень яркая программа, каждый может принять участие в этом празднике".
Впрочем, прежде всего, выборы для самарской молодежи — это забота о будущем региона
"У меня всю жизнь была активная гражданская позиция. Поэтому я иду и голосую, занимаюсь общественным наблюдением. Это то, что я могу сделать для Самарской области сегодня, — говорит координатор общественных наблюдателей Октябрьского района Самары Александра Новослугина. — А замечаний сегодня не больше, чем на президентских выборах, где-то даже меньше".
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...