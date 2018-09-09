Самарская молодежь принимает активное участие в голосовании

В Самарской области продолжаются выборы губернатора Самарской области и депутата Госдумы РФ. На избирательные участки приходят все категории населения — от студентов до пенсионеров.

В ситуационном центре независимого наблюдения своими впечатлениями от организации избирательного процесса поделилась председатель Самарского Союза Молодежи Анастасия Софьина. "В этом году очень поднялся уровень проведения выборов на избирательных участках, — заметила она. — Радует, что на той площадке, где голосовала я, проходили большие мероприятия для избирателей. Выборы превратились не в какую-то формализацию, а в настоящий праздник для нашего города. Надо отдать должное — на всех избирательных участках сегодня представлена очень яркая программа, каждый может принять участие в этом празднике".



Впрочем, прежде всего, выборы для самарской молодежи — это забота о будущем региона



"У меня всю жизнь была активная гражданская позиция. Поэтому я иду и голосую, занимаюсь общественным наблюдением. Это то, что я могу сделать для Самарской области сегодня, — говорит координатор общественных наблюдателей Октябрьского района Самары Александра Новослугина. — А замечаний сегодня не больше, чем на президентских выборах, где-то даже меньше".