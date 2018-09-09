В ситуационный центр поступили новые замечания наблюдателей и избирателей

Ситуационный центр продолжает оперативно реагировать на информацию о замечаниях в ходе голосования на выборах губернатора Самарской области и депутата Госдумы РФ.

На 18:00 всего выявлено 95 замечаний. Из них уже отработаны и устранены — 36, не подтвердился — 51 "сигнал", остальные замечания рассматриваются.

Все возникающие спорные вопросы и замечания оперативно устраняются на местах, ни одно из них не повлияло на процесс и результаты голосования.