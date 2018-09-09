В ситуационный центр поступили новые замечания наблюдателей и избирателей

Ситуационный центр продолжает оперативно реагировать на информацию о замечаниях в ходе голосования на выборах губернатора Самарской области и депутата Госдумы РФ.
На 18:00 всего выявлено 95 замечаний. Из них уже отработаны и устранены — 36, не подтвердился — 51 "сигнал", остальные замечания рассматриваются.
Все возникающие спорные вопросы и замечания оперативно устраняются на местах, ни одно из них не повлияло на процесс и результаты голосования.
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...