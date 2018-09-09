Галина Гусарова: "Гражданское общество стало другим"

В Самарской области подходят к концу выборы губернатора Самарской области и депутата Госдумы РФ по 158 округу. Член Общественной палаты Самарской области Галина Гусарова посетила ситуационный центр и поделилась своими впечатлениями от организации его работы, а также о работе наблюдателей на избирательных участках.
Напомним, что в центре сегодня находятся 30 волонтеров (в две смены по 15 человек), которые осуществляют мониторинг хода голосования с помощью систем видеонаблюдения, установленных на избирательных участках.
"Если вдруг по какой-то причине наблюдатели в УИКах не заметят какие-то нарушения, то их точно увидят здесь, — отметила Галина Гусарова. — Жалоба может быть обоснованной или необоснованной — здесь все будет подтверждено, это замечательно и правильно".
О замечаниях и жалобах в ситуационный центр сообщают общественные наблюдатели, которых готовили в Общественной палате Самарской области. Большинство из них уже работали на выборах президента РФ 18 марта. Кандидатов набирали среди студентов ведущих областных вузов и общественных организаций, независимых от политических партий.
"Любой человек может стать наблюдателем, пройдя учебу и получив необходимые навыки. Я удивилась тому, что гражданское общество стало другим, ведь желающих стать наблюдателями было немало. Сейчас на участках работают 750 наблюдателей. Сегодня на моем участке в санатории Можайском было два наблюдателя от Общественной палаты — замечаний от них в центр не поступало".
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...