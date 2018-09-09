Областной избирком вышел на связь с ЦИК РФ

9 сентября в области проходят выборы губернатора области и депутатов различного уровня. В 18:00 по местному времени областная избирательная комиссия вышла на связь с ЦИК РФ.
Присутствующим продемонстрировали телесюжеты о выборах в Тольятти, где практически все участки оснащены КОИБами, и в Самаре, где на УИК в больнице Пирогова пришел 94-летний избиратель
Член ЦИК РФ, куратор региона Василий Лихачев отметил хорошую организацию кампании и современное оснащение участков: "Очень приятно, что такие возрастные избиратели чувствуют себя на участке комфортно, у них нет ступора и страха, что они что-то не поймут".
Глава областного избиркома Вадим Михеев сообщил, что, несмотря на хорошую ясную погоду, многие избиратели остались в городе. К примеру, явка на выборах губернатора на 15:00 составила более 31%. Кроме того, он отметил, что в регионе работает ситуационный центр, где за ситуацией следят наблюдатели и независимые эксперты.
Представитель регионального отделения ОНФ Вадим Нуждин поделился с членами ЦИК РФ своим впечатлением о выборной кампании.
"Очень приятно, что в штабах кандидатов и на избирательных участках царит дружелюбная атмосфера. Все, кто приходят отдать свой голос, делают это не по принуждению, а по зову сердца", — сказал Нуждин.
Он отметил, что после разбора поступающих сигналов ни одно из нарушений не подтвердилось.
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...