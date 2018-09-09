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В тольяттинской школе № 88 работает сразу семь УИКов Игорь Ермоленко: "Ситуационный центр способствует повышению доверия к выборам" Андрей Колядин: "Характер выборной кампании в регионе однозначно изменился" На 18:00 явка на выборах губернатора — 40,26% Областной избирком вышел на связь с ЦИК РФ

Выборы Власть и политика

Областной избирком вышел на связь с ЦИК РФ

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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9 сентября в области проходят выборы губернатора области и депутатов различного уровня. В 18:00 по местному времени областная избирательная комиссия вышла на связь с ЦИК РФ.

Областной избирком вышел на связь с ЦИК РФ Областной избирком вышел на связь с ЦИК РФ
Фото: Андрей Савельев

Присутствующим продемонстрировали телесюжеты о выборах в Тольятти, где практически все участки оснащены КОИБами, и в Самаре, где на УИК в больнице Пирогова пришел 94-летний избиратель

Член ЦИК РФ, куратор региона Василий Лихачев отметил хорошую организацию кампании и современное оснащение участков: "Очень приятно, что такие возрастные избиратели чувствуют себя на участке комфортно, у них нет ступора и страха, что они что-то не поймут".

Глава областного избиркома Вадим Михеев сообщил, что, несмотря на хорошую ясную погоду, многие избиратели остались в городе. К примеру, явка на выборах губернатора на 15:00 составила более 31%. Кроме того, он отметил, что в регионе работает ситуационный центр, где за ситуацией следят наблюдатели и независимые эксперты.

Представитель регионального отделения ОНФ Вадим Нуждин поделился с членами ЦИК РФ своим впечатлением о выборной кампании.

"Очень приятно, что в штабах кандидатов и на избирательных участках царит дружелюбная атмосфера. Все, кто приходят отдать свой голос, делают это не по принуждению, а по зову сердца", — сказал Нуждин.

Он отметил, что после разбора поступающих сигналов ни одно  из нарушений не подтвердилось.

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