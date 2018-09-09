На 18:00 явка на выборах губернатора — 40,26%

В воскресенье, 9 сентября, в регионе завершается избирательная кампания по выборам главы региона и депутатов различных уровней.
По данным облизбиркома, на 18:00 явка на выборах губернатора составила 40,26%.
Лидерами по числу избирателей, пришедших на участки, являются Клявлинский и Похвистневский районы с результатами 89,56% и 86,65%.
Явка на выборах депутата Госдумы по 158 округу составляет 36,9%.
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...