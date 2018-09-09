На 18:00 явка на выборах губернатора — 40,26%

В воскресенье, 9 сентября, в регионе завершается избирательная кампания по выборам главы региона и депутатов различных уровней.

По данным облизбиркома, на 18:00 явка на выборах губернатора составила 40,26%. Лидерами по числу избирателей, пришедших на участки, являются Клявлинский и Похвистневский районы с результатами 89,56% и 86,65%. Явка на выборах депутата Госдумы по 158 округу составляет 36,9%.