Андрей Колядин: "Характер выборной кампании в регионе однозначно изменился"

В воскресенье, 9 сентября, в Самарской области проходит единый день голосования. Федеральные эксперты отмечают возросшую прозрачность избирательной кампании в регионе. Так, кратное снижение возникающих обращений отметил политолог Андрей Колядин.
"Характер кампании в регионе однозначно изменился. Если раньше Самарская область собирала до 20% всех нарушений в Российской Федерации, то последние две кампании реально изменили ситуацию. Нарушений стало значительно меньше", — отметил политолог.
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...