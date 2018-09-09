Андрей Колядин: "Характер выборной кампании в регионе однозначно изменился"

В воскресенье, 9 сентября, в Самарской области проходит единый день голосования. Федеральные эксперты отмечают возросшую прозрачность избирательной кампании в регионе. Так, кратное снижение возникающих обращений отметил политолог Андрей Колядин.

"Характер кампании в регионе однозначно изменился. Если раньше Самарская область собирала до 20% всех нарушений в Российской Федерации, то последние две кампании реально изменили ситуацию. Нарушений стало значительно меньше", — отметил политолог.