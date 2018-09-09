Игорь Ермоленко: "Ситуационный центр способствует повышению доверия к выборам"

В Самарской области завершается работа ситуационного центра по контролю за ходом голосования на выборах губернатора Самарской области и депутата Госдумы РФ по 158 округу. Оценку работе центра дал директор частного лицея "Спутник" Игорь Ермоленко.
"Ситуационный центр, который публично организовывает наблюдение за выборами, безусловно, способствует повышению доверия к выборам, — отметил спикер. — Год назад в Самарской области была уникальная ситуация — назревали две избирательные кампании. Это был серьезный вызов и для административной структуры губернии, и для избирательной структуры. Недочеты есть в любой избирательной кампании. На мой взгляд, количество замечаний серьезным образом сократилось. Я это ощущаю как человек, работающий в сфере образования. За последние две избирательные кампании в регионе не стыдно".
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...