Игорь Ермоленко: "Ситуационный центр способствует повышению доверия к выборам"

В Самарской области завершается работа ситуационного центра по контролю за ходом голосования на выборах губернатора Самарской области и депутата Госдумы РФ по 158 округу. Оценку работе центра дал директор частного лицея "Спутник" Игорь Ермоленко.

"Ситуационный центр, который публично организовывает наблюдение за выборами, безусловно, способствует повышению доверия к выборам, — отметил спикер. — Год назад в Самарской области была уникальная ситуация — назревали две избирательные кампании. Это был серьезный вызов и для административной структуры губернии, и для избирательной структуры. Недочеты есть в любой избирательной кампании. На мой взгляд, количество замечаний серьезным образом сократилось. Я это ощущаю как человек, работающий в сфере образования. За последние две избирательные кампании в регионе не стыдно".