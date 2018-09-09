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Выборы Власть и политика

Ирина Скупова подвела предварительные итоги работы ситуационного центра

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 20:00 в Самарской области были закрыты избирательные участки. Завершается работа и ситуационного центра по контролю за ходом голосования на выборах губернатора Самарской области и депутата Госдумы РФ по 158 округу. Предварительные итоги работы центра подвела советник врио губернатора Самарской области Ирина Скупова.

Напомним, что в центре работают 30 волонтеров (в две смены по 15 человек), которые осуществляли мониторинг хода голосования с помощью систем видеонаблюдения, установленных на избирательных участках. 756 волонтеров от Общественной палаты Самарской области работали на участках.

"Окончательные итоги будут после подсчета голосов. Но если говорить конкретно про видеонаблюдение, то да, некие замечания и шероховатости были. Не на всех участках была вывешена увеличенная копия протокола для избирателей, — отметила Ирина Скупова. — Благодаря нашим наблюдателям, эти недочеты сразу исправляли. Нарушений, которые традиционно волнуют людей, не было. Представителей  администраций, вмешивающихся в избирательный процесс, не было, вбросов бюллетеней в урны не замечено. Каких-то очевидных, грубых нарушений, которые повлекли бы искажения результатов голосования, никто не зафиксировал".

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