Михаил Леонов: "Это действительно честные и открытые выборы"

Директор социально-гуманитарного института Самарского университета Михаил Леонов прокомментировал предварительные итоги единого дня голосования в Самарской области.

"Это действительно честные и открытые выборы. Я лично был на нескольких избирательных участках и нигде не заметил никаких значимых нарушений. Мои коллеги и друзья работали в составе избирательных комиссий, в качестве общественных наблюдателей, их впечатления от характера этих выборов аналогичные. Для мониторинга ситуации с голосованием в регион приезжали специалисты "Голоса", аккредитованные Центральной избирательной комиссией. Но и они не нашли серьезных нарушений. Высказывали замечания типа: "недостаточно прозрачная переносная урна" или "карандаши на столах у членов комиссий", — отметил Михаил Леонов.

"И это, на самом деле, радует: в нашей сегодняшней ситуации избирательный процесс должен максимально адекватно отражать настроения общества. Именно это — отсутствие административного нажима и различных манипулятивных практик — делает результаты голосования законными и справедливыми, — считает он.

По мнению Михаила Леонова, возможно, явка на этих досрочных выборах губернатора и будет несколько ниже, чем в 2014 году.

"Но именно за счет отмены вызывавшего нарекания общественности досрочного голосования — на выборах 2014 года оно, если мне память не изменяет, дало около 9% голосов. К тому же время голосования было сокращено на два часа, это еще какие-то проценты. Но в целом цифры явки, я думаю, будут высокими. К примеру, подавляющее большинство моих коллег, преподавателей университета, приняли участие в этих выборах", — заключил эксперт.