Михаил Леонов: "Это действительно честные и открытые выборы"

Директор социально-гуманитарного института Самарского университета Михаил Леонов прокомментировал предварительные итоги единого дня голосования в Самарской области.
"Это действительно честные и открытые выборы. Я лично был на нескольких избирательных участках и нигде не заметил никаких значимых нарушений. Мои коллеги и друзья работали в составе избирательных комиссий, в качестве общественных наблюдателей, их впечатления от характера этих выборов аналогичные. Для мониторинга ситуации с голосованием в регион приезжали специалисты "Голоса", аккредитованные Центральной избирательной комиссией. Но и они не нашли серьезных нарушений. Высказывали замечания типа: "недостаточно прозрачная переносная урна" или "карандаши на столах у членов комиссий", — отметил Михаил Леонов.
"И это, на самом деле, радует: в нашей сегодняшней ситуации избирательный процесс должен максимально адекватно отражать настроения общества. Именно это — отсутствие административного нажима и различных манипулятивных практик — делает результаты голосования законными и справедливыми, — считает он.
По мнению Михаила Леонова, возможно, явка на этих досрочных выборах губернатора и будет несколько ниже, чем в 2014 году.
"Но именно за счет отмены вызывавшего нарекания общественности досрочного голосования — на выборах 2014 года оно, если мне память не изменяет, дало около 9% голосов. К тому же время голосования было сокращено на два часа, это еще какие-то проценты. Но в целом цифры явки, я думаю, будут высокими. К примеру, подавляющее большинство моих коллег, преподавателей университета, приняли участие в этих выборах", — заключил эксперт.
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...