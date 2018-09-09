Виктор Полянский: "Население области проявило высокий уровень ответственности"

Жители Самарской области в единый день голосования продемонстрировали высокую явку, учитывая сложную экономическую и политическую ситуацию в стране, считает член Общественной палаты региона, заведующий кафедрой государственного и административного права юридического факультета Самарского университета Виктор Полянский.
"Самарская область продемонстрировала один из лучших в стране результатов по явке среди регионов, где проходили выборы губернаторов. Учитывая проблематику, которой артикулировала оппозиция, население области проявило высокий уровень ответственности. Также надо отметить заслуги власти и организаторов выборов, сумевших убедить наших часто скептически настроенных граждан прийти на избирательные участки", — говорит эксперт.
По его словам, выборы 9 сентября проходили в значительно менее комфортных условиях, чем предыдущие кампании, что усложняло задачу мобилизации избирателей.
"На 18 часов явка по области превысила 40%, что для меня стало, можно сказать, неожиданностью. Я ожидал показателей в 35-40%, поскольку выборы проходили не в самой благоприятной политической обстановке. Против высокой явки играла и теплая, солнечная погода", — считает Виктор Полянский.
Он также отмечает хорошую, по его мнению, явку в Тольятти, у жителей которого особая психология, а сам город находится в сложных социально-экономических условиях.
"Что касается уровня открытости и прозрачности выборов, я как представитель региональной Общественной палаты сам видел работу наблюдателей и членов избиркомов. Сотрудники УИКов и облизбиркома очень оперативно реагировали на возникающие вопросы, действовали очень конструктивно. Об этом говорят и наблюдатели от оппозиционных партий", — делится Виктор Полянский впечатлениями от организации избирательного процесса.
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...