16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Облизбирком обработал 14,36% протоколов, у Дмитрия Азарова 77,5% голосов Виктор Полянский: "Население области проявило высокий уровень ответственности" Константин Калачев: "Явка в Самарской области выглядит убедительно" Ирина Цветкова: "Мне было интересно следить за ходом избирательной кампании" Михаил Леонов: "Это действительно честные и открытые выборы"

Выборы Власть и политика

Виктор Полянский: "Население области проявило высокий уровень ответственности"

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 119
Версия для печати

Жители Самарской области в единый день голосования продемонстрировали высокую явку, учитывая сложную экономическую и политическую ситуацию в стране, считает член Общественной палаты региона, заведующий кафедрой государственного и административного права юридического факультета Самарского университета Виктор Полянский.

Фото: Андрей Савельев

"Самарская область продемонстрировала один из лучших в стране результатов по явке среди регионов, где проходили выборы губернаторов. Учитывая проблематику, которой артикулировала оппозиция, население области проявило высокий уровень ответственности. Также надо отметить заслуги власти и организаторов выборов, сумевших убедить наших часто скептически настроенных граждан прийти на избирательные участки", — говорит эксперт.

По его словам, выборы 9 сентября проходили в значительно менее комфортных условиях, чем предыдущие кампании, что усложняло задачу мобилизации избирателей.

"На 18 часов явка по области превысила 40%, что для меня стало, можно сказать, неожиданностью. Я ожидал показателей в 35-40%, поскольку выборы проходили не в самой благоприятной политической обстановке. Против высокой явки играла и теплая, солнечная погода", — считает Виктор Полянский.

Он также отмечает хорошую, по его мнению, явку в Тольятти, у жителей которого особая психология, а сам город находится в сложных социально-экономических условиях.

"Что касается уровня открытости и прозрачности выборов, я как представитель региональной Общественной палаты сам видел работу наблюдателей и членов избиркомов. Сотрудники УИКов и облизбиркома очень оперативно реагировали на возникающие вопросы, действовали очень конструктивно. Об этом говорят и наблюдатели от оппозиционных партий", — делится Виктор Полянский впечатлениями от организации избирательного процесса.

Гид потребителя

Последние комментарии

Аркадий Соларев 23 марта 2018 11:12 Олег Матвейчев: "В Самарской области снизились протестные настроения"

Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"

Олег Залялов 18 марта 2018 13:49 Самарцы делятся в соцсетях своими впечатлениями с избирательных участков

весенний?

михаил вдовин 08 августа 2015 04:24 Владимиру Сюсину отказали в регистрации в качестве кандидата на выборы

А ты не воруй!

Ян Ли 15 сентября 2014 06:46 Михаил Матвеев: "Я не сомневаюсь в победе Николая Ивановича"

Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

Александр Малышев 14 сентября 2014 20:00 Дмитрий Азаров: "Я уверен, что большинство самарцев исполнят свой гражданский долг"

Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...

Фото на сайте

На выборах работают представители Молодежной избирательной комиссии Самарской области

На выборах работают представители Молодежной избирательной комиссии Самарской области

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30