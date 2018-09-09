Виктор Полянский: "Население области проявило высокий уровень ответственности"

Жители Самарской области в единый день голосования продемонстрировали высокую явку, учитывая сложную экономическую и политическую ситуацию в стране, считает член Общественной палаты региона, заведующий кафедрой государственного и административного права юридического факультета Самарского университета Виктор Полянский.

"Самарская область продемонстрировала один из лучших в стране результатов по явке среди регионов, где проходили выборы губернаторов. Учитывая проблематику, которой артикулировала оппозиция, население области проявило высокий уровень ответственности. Также надо отметить заслуги власти и организаторов выборов, сумевших убедить наших часто скептически настроенных граждан прийти на избирательные участки", — говорит эксперт.

По его словам, выборы 9 сентября проходили в значительно менее комфортных условиях, чем предыдущие кампании, что усложняло задачу мобилизации избирателей.

"На 18 часов явка по области превысила 40%, что для меня стало, можно сказать, неожиданностью. Я ожидал показателей в 35-40%, поскольку выборы проходили не в самой благоприятной политической обстановке. Против высокой явки играла и теплая, солнечная погода", — считает Виктор Полянский.

Он также отмечает хорошую, по его мнению, явку в Тольятти, у жителей которого особая психология, а сам город находится в сложных социально-экономических условиях.

"Что касается уровня открытости и прозрачности выборов, я как представитель региональной Общественной палаты сам видел работу наблюдателей и членов избиркомов. Сотрудники УИКов и облизбиркома очень оперативно реагировали на возникающие вопросы, действовали очень конструктивно. Об этом говорят и наблюдатели от оппозиционных партий", — делится Виктор Полянский впечатлениями от организации избирательного процесса.