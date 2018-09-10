Алексей Лескин: "Избирательная кампания прошла в рамках правового поля"

Единый день голосования в Самарской области прошел на высоком уровне. Таким мнением поделился кандидат в губернаторы, первый секретарь самарского обкома КПРФ Алексей Лескин во время телемарафона на канале "Россия 24. Самара".

"Избирательная кампания, что радует, в этот раз прошла в рамках правового поля. И, отмечу особенно, что с высокой политической культурой. Такого у нас никогда не было. Все прошло прекрасно", — поделился он своими впечатлениями от выборов.