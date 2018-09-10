Жители Похвистнева отпраздновали 130 лет со дня основания города

Юбилейная программа 1 сентября открылась торжественной линейкой первоклассников, продолжилась молодежной спартакиадой, грандиозным шествием предприятий, большим концертом на главной площади города и увенчалась красочным фейерверком.

Вклад в будущее

Свою историю Похвистнево ведет с сентября 1888 года, когда в связи со строительством железной дороги Самара - Уфа здесь была основана станция. Затем началось освоение нефтяных месторождений, и рабочий поселок преобразовали в город районного, а позднее - областного подчинения.

"Юбилей объединил всех, кто связал свою судьбу с нашим городом, для кого он стал родным и любимым. Все вы - это коллектив единомышленников, который всеми силами стремится улучшить качество жизни в Похвистневе", - сказал, обращаясь к жителям, глава городского округа Сергей Попов.

По инициативе главы региона Дмитрия Азарова городские власти совместно с жителями разработали стратегический документ, которым будет руководствоваться муниципальное образование в деле дальнейшего развития и процветания населенного пункта.

Поздравление руководителя области с юбилеем было зачитано со сцены. "У города богатая, насыщенная яркими событиями история, неотделимая от истории всего Самарского края, - говорится в нем. - Жители города бережно хранят память о своем прошлом, гордятся достижениями предков и продолжают заложенные ими славные традиции. Похвистнево можно назвать культурной столицей северо-востока Самарской области. Здесь проходит множество фестивалей самой разной направленности. Юные таланты со всего региона съезжаются, чтобы продемонстрировать свои творческие способности в театральном и цирковом искусстве, в хореографии и бардовской песне. На территории города ведется активная работа по возрождению народных промыслов и ремесел. Все это - вклад в будущее муниципального образования, в сохранение преемственности поколений горожан. Впереди у нас много работы, важно консолидировать усилия для того, чтобы сделать наш регион экономически процветающим, инвестиционно привлекательным, комфортным для работы и жизни".

С каждым годом Похвистнево преображается - город становится более благоустроенным, более комфортным для проживания, летом утопает в зелени и цветах. И в этом большая заслуга неравнодушных жителей: в ежегодном конкурсе "Цветущий город" участвуют многие похвистневцы.

Взаимное обогащение

Ежегодно более 270 юных жителей Похвистнева впервые садятся за школьные парты. И поскольку День города совпадает с Днем знаний, городские власти решили подарить первоклассникам юбилейные медали, чтобы этот день запомнился им на всю жизнь.

Поздравить жителей Похвистнева приехала делегация немецкого города-побратима Пренцлау во главе с бургомистром Хендриком Эберхартом Зоммером. Он поделился воспоминаниями о том, что в Германии его детства тоже проходили торжественные линейки для школьников.

"Я думаю, что нам надо вернуть эту добрую традицию, - сказал бургомистр. - В следующем году мы обязательно устроим праздник по случаю начала учебного года и хотим привнести в него то, что увидели сегодня в Похвистневе".

Как отметил господин Зоммер, вот уже более двадцати лет в основе дружбы двух городов лежит взаимное культурное обогащение, а между жителями завязываются теплые дружеские взаимоотношения. Партнерство, подчеркнул бургомистр, не является формальным.

Спортивная часть

Тем временем на городском стадионе началось зрелищное шоу, которое открылось показательными выступлениями десантников и продолжилось состязаниями по волейболу, армрестлингу, настольному теннису, гиревому спорту, шахматам. Спартакиада дворовых команд собрала юных футболистов из разных микрорайонов города. А похвистневским спортсменам вручили награды и благодарственные письма за высокие достижения на областных и всероссийских соревнованиях и популяризацию здорового образа жизни. Многократная чемпионка Самарской области по пауэрлифтингу Наталья Сугак получила золотой значок ГТО.

"Здорово, что на стадионе сегодня очень много детей. Это подтверждает тот факт, что жители города приобщаются к здоровому образу жизни с ранних лет. Такие праздники нужно проводить как можно чаще", - заметила Наталья.

Тренер по пауэрлифтингу городской ДЮСШ Валерий Фомин воспитал немало чемпионов - его ученики не раз завоевывали медали разного достоинства на первенствах мира. "Спортивные традиции в нашем городе очень крепки. И подрастающее поколение должно их продолжать. А подобные мероприятия, как сегодня, этому способствуют", - сказал Валерий Фомин.

Родина, большая и малая

День города был ознаменован открытием памятной скульптуры в честь академика Анатолия Назейкина. За заслуги перед страной уроженец города Похвистнево удостоен множества высоких наград и регалий - он является председателем Общероссийского профсоюза работников связи РФ и доверенным лицом президента России Владимира Путина. Обращаясь к жителям, Анатолий Назейкин подчеркнул: независимо от того, где ты живешь, важно всегда помнить и поддерживать родной город.

Юбилейный день совпал еще с одним большим для Похвистнева праздником - Днем работников нефтяной, газовой и топливной промышленности: это основополагающие отрасли экономической жизни этого населенного пункта. Торжественным маршем по главной площади прошествовали представители предприятий и организаций, составляющих трудовой потенциал города.

Народные гулянья проходили по всему центру города. Большой популярностью у гостей праздника пользовалась выставка ретро-автомобилей, организованная клубом военно-исторической реконструкции "Красная Армия", которым руководит заместитель председателя комиссии по патриотическому воспитанию подрастающего поколения при Совете ветеранов города Похвистнево Евгений Лисин. Он рассказал, что клуб проводит в школах Уроки мужества, на которых детям рассказывают о различных эпизодах войны и героизме защитников Отечества.

"Для того чтобы память поколений не стиралась, нужно развивать военно-патриотическое воспитание, воспитывать любовь к своей Родине - большой и малой. Сегодня это актуально, как никогда", - убежден Евгений Лисин.

В рамках празднования состоялась торжественная церемония, посвященная презентации официального флага города. В соответствии с федеральным законодательством, муниципальное образование вправе учреждать официальные символы, одним из которых является флаг. В день 130-летия города его жители и гости стали свидетелями рождения нового символа Похвистнева. В презентации флага приняли участие председатель местной думы Александр Шулайкин и глава города Сергей Попов. После этого по площади прошествовала колонна кадетов с тремя знаменами: флагом Российской Федерации, Самарской области и впервые - с флагом городского округа Похвистнево.

Сергей Попов, глава городского округа Похвистнево:

- Сегодня Похвистнево - планомерно развивающийся город, в котором строятся жилье и объекты социальной сферы, ремонтируются дороги, благоустраиваются общественные пространства. Поддержка региональных властей помогает улучшать качество жизни похвистневцев. Уверен: объединившись, мы сможем реализовать стратегию развития, в разработке которой приняли участие многие жители города.

Хендрик Эберхарт Зоммер, бургомистр города Пренцлау:

- Дружба между нашими городами длится более двух десятков лет, в ее основе лежит взаимное культурное обогащение. Жителей наших городов связывают дружеские отношения. В следующем году мы будем праздновать 20-летие Центра культуры Пренцлау и приглашаем делегацию Похвистнева во главе с мэром принять участие в этом событии.