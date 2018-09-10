"Похвистневскагропромснаб" обеспечивает росийских аграриев качественными деталями для сельхозмашин

Компания "Похвистневскагропромснаб" более трех десятков лет обеспечивает агропромышленный комплекс качественными деталями для отечественных сельхозмашин. Благодаря широкому выбору и высокой квалификации сотрудников к услугам предприятия охотно обращаются агрохозяйства и фермеры Самарской области, а также других регионов страны.

Как рассказал гендиректор АО "Похвистневскагропромснаб" Леонид Ильясов, компания ведет свою историю с советских времен, поставляя запасные части к сельскохозяйственной технике и к машинам промышленного назначения.

"Мы охватываем всю линейку запчастей для отечественной техники по тракторной группе, по комбайнам и сельхозмашинам, а также по грузовикам, — отметил он. — Помимо агрохозяйств, нашими услугами пользуются предприятия газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, дорожно-строительные компании и коммунальные службы".

Складской комплекс предприятия включает в себя более 22 тысяч наименований запчастей — от гаечки до крупногабаритных деталей. Одних подшипников — около тысячи наименований. Каждый из трех складов имеет соответствующую специализацию, при этом все терминалы заполнены под завязку. Общая площадь помещений составляет более 5 тысяч квадратных метров. Здесь можно найти детали для колесных и гусеничных тракторов промышленного и сельскохозяйственного назначения, запчасти для сельхозмашин и грузовых автомобилей.

В коллективе компании работают порядка 50 высококвалифицированных специалистов, многие из них имеют благодарственные письма от областного Минсельхоза за многолетний труд на благо регионального АПК.

Старший кладовщик Татьяна Бойкина трудится на предприятии почти три десятка лет. "Каждый день к нам приезжают клиенты — у кого-то сломалась ходовая, у кого-то двигатель, — говорит она. — В уборочную кампанию серьезную нагрузку испытывают комбайны, спрос на запчасти для них в этот период очень высок. Поэтому на складе всегда есть определенный запас".

Поскольку не каждый клиент знает наименование нужной детали, непосредственно на складе он может увидеть ее своими глазами и получить исчерпывающую консультацию кладовщика. Компьютеризированный учет позволяет без труда найти и идентифицировать любую деталь, хранящуюся в базе данных. Также есть возможность доставки запчастей непосредственно в близлежащие хозяйства. Интернет-сайт компании содержит подробный каталог, поэтому в организацию обращаются агрохозяйства из других регионов — Татарстана и Башкортостана, Саратовской и Оренбургской областей. Человек может просто прислать фотографию вышедшей из строя детали, и специалисты "Похвистневск-агропромснаба" быстро подберут новую, а клиенту останется лишь забрать заказ.

А недавно на предприятии был открыт цех по ремонту топливной аппаратуры для тракторов и автомобилей. Благодаря новому оборудованию здесь есть возможность провести диагностику и ремонт топливных систем отечественного и импортного производства. В перспективе компания планирует создать цех по ремонту сельхозмашин.

"Наше предприятие уверенно стоит на ногах, планирует развиваться и открывать новые направления, которые позволят в полной мере обеспечивать сельхозпроизводителей качественными запчастями для техники, — подчеркивает заместитель директора по маркетингу Людмила Максимовская. — Мы развиваем компетенции и навыки персонала, мы идем в ногу со временем. Все это позволяет компании "Похвистневскагропромснаб" быть узнаваемой и востребованной на столь сложном и конкурентном рынке".

Людмила Максимовская, заместитель директора по маркетингу АО "Похвистневскагропромснаб":

— Многолетний опыт работы позволяет нам формировать складские запасы в соответствии с потребностями отраслей, с которыми мы работаем. Клиентская база компании включает в себя более 6000 предприятий. Наши специалисты знают, в какой период года клиентам может понадобиться та или иная линейка запчастей. Во время весенних полевых работ или в уборочную кампанию мы работаем без выходных и праздничных дней, поэтому можем оперативно решить вопросы обеспечения агрохозяйств запчастями. Благодаря наличию широкой номенклатуры в подавляющем большинстве случаев мы можем удовлетворить потребности клиентов в запчастях непосредственно на складе — здесь можно найти практически все. Детали, имеющие особую специфику, поставляются под заказ, при этом сроки ожидания не превышают 10-12 дней.