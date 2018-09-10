Похвистневская детская школа искусств вошла во всероссийский ТОП-50

Местную школу искусств, которой в этом году "стукнуло" 65, вот уже более четырех десятков лет возглавляет Людмила Иванова. В беседе с корреспондентом "ВН" она рассказала о главной миссии учебного заведения, планах по его развитию, а также о роли культуры в жизни похвистневцев.

Город Похвистнево носит неофициальное звание культурного центра северо-востока Самарской области, и фундаментом для этого высокого статуса служит работа детской школы искусств. Изначально она создавалась как музыкальная, а сегодня учебное заведение успешно ведет работу по семи направлениям: классическая хореография, народно-сценический танец, эстрадный класс, живопись, народное отделение, струнное отделение и фортепиано. За годы работы из школы вышли более двух тысяч выпускников. Не все, конечно, выбрали профессию из мира искусства, но творческое начало, воспитанное в школе, играет важную роль в жизни каждого ее ученика. В настоящий момент там занимаются 433 учащихся, а педагогический коллектив состоит из 28 преподавателей, четверо из которых имеют звание "Заслуженный работник культуры Российской Федерации".

"Основная миссия школы искусств — это эстетическое воспитание детей, — говорит директор Людмила Иванова. — Благодаря поддержке городских властей мы имеем очень хорошие условия для решения этой задачи. У нас есть оборудованные классы и концертный зал, в котором во время выступлений яблоку негде упасть".

В школе проводится масса различных мероприятий, которые выстраиваются в систему, позволяющую жителям Похвистнева приобщаться к культуре с юного возраста. Так, при поддержке горадминистрации здесь проходит конкурс среди малых городов России "Мечта моя, балет!", в жюри которого входят федеральные эксперты, а выступают более 150 юных дарований из разных городов страны. Муниципальный конкурс "Собрать всех вместе" дает возможность выйти на сцену школы десяткам участников из Самарской области, а также из соседних регионов. Учеников школы хорошо знают на концертных площадках региона — похвистневцы участвуют во всех областных конкурсах и неизменно становятся лауреатами и призерами.

"Проведение конкурсов — это в том числе возможность для педагогов обмениваться методиками и наработками, — продолжает Людмила Иванова. — Причем обмениваться не на словах — сами за себя говорят выступления наших детей".

В этом году учебное заведение Похвистнева стало лауреатом Общероссийского конкурса "50 лучших детских школ искусств", в котором участвовали представители всех субъектов страны. По словам директора, в основе успешного преподавания лежит постоянное самосовершенствование педагогического коллектива, а также содружество преподавателей и родителей, которые видят результаты этой работы на многочисленных концертах учеников. Серьезную поддержку учебному заведению оказывает министерство культуры РФ, а также предприятия нефтяной и газовой промышленности. Помогают школе искусств двигаться вперед и городские власти.

Являясь депутатом гордумы, Людмила Иванова принимала активное участие в создании стратегии развития Похвистнева. Культурные перспективы города директор школы видит в привлечении как можно большего количества молодых творческих людей в эту сферу.

Людмила Иванова, директор УДО "Детская школа искусств" Похвистнева:

— Для любого малого города необходимость подобного очага культуры очевидна — это место, которое позволяет воспитывать нравственность. Наши педагоги делают большое дело. Благодаря их работе ученики нашей школы приобщаются к великим образцам искусства и, повзрослев, вносят достойный вклад в развитие нашего города.