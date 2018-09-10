Похвистневская детская школа искусств вошла во всероссийский ТОП-50

Местную школу искусств, которой в этом году "стукнуло" 65, вот уже более четырех десятков лет возглавляет Людмила Иванова. В беседе с корреспондентом "ВН" она рассказала о главной миссии учебного заведения, планах по его развитию, а также о роли культуры в жизни похвистневцев.
Город Похвистнево носит неофициальное звание культурного центра северо-востока Самарской области, и фундаментом для этого высокого статуса служит работа детской школы искусств. Изначально она создавалась как музыкальная, а сегодня учебное заведение успешно ведет работу по семи направлениям: классическая хореография, народно-сценический танец, эстрадный класс, живопись, народное отделение, струнное отделение и фортепиано. За годы работы из школы вышли более двух тысяч выпускников. Не все, конечно, выбрали профессию из мира искусства, но творческое начало, воспитанное в школе, играет важную роль в жизни каждого ее ученика. В настоящий момент там занимаются 433 учащихся, а педагогический коллектив состоит из 28 преподавателей, четверо из которых имеют звание "Заслуженный работник культуры Российской Федерации".
"Основная миссия школы искусств — это эстетическое воспитание детей, — говорит директор Людмила Иванова. — Благодаря поддержке городских властей мы имеем очень хорошие условия для решения этой задачи. У нас есть оборудованные классы и концертный зал, в котором во время выступлений яблоку негде упасть".
В школе проводится масса различных мероприятий, которые выстраиваются в систему, позволяющую жителям Похвистнева приобщаться к культуре с юного возраста. Так, при поддержке горадминистрации здесь проходит конкурс среди малых городов России "Мечта моя, балет!", в жюри которого входят федеральные эксперты, а выступают более 150 юных дарований из разных городов страны. Муниципальный конкурс "Собрать всех вместе" дает возможность выйти на сцену школы десяткам участников из Самарской области, а также из соседних регионов. Учеников школы хорошо знают на концертных площадках региона — похвистневцы участвуют во всех областных конкурсах и неизменно становятся лауреатами и призерами.
"Проведение конкурсов — это в том числе возможность для педагогов обмениваться методиками и наработками, — продолжает Людмила Иванова. — Причем обмениваться не на словах — сами за себя говорят выступления наших детей".
В этом году учебное заведение Похвистнева стало лауреатом Общероссийского конкурса "50 лучших детских школ искусств", в котором участвовали представители всех субъектов страны. По словам директора, в основе успешного преподавания лежит постоянное самосовершенствование педагогического коллектива, а также содружество преподавателей и родителей, которые видят результаты этой работы на многочисленных концертах учеников. Серьезную поддержку учебному заведению оказывает министерство культуры РФ, а также предприятия нефтяной и газовой промышленности. Помогают школе искусств двигаться вперед и городские власти.
Являясь депутатом гордумы, Людмила Иванова принимала активное участие в создании стратегии развития Похвистнева. Культурные перспективы города директор школы видит в привлечении как можно большего количества молодых творческих людей в эту сферу.
Людмила Иванова, директор УДО "Детская школа искусств" Похвистнева:
— Для любого малого города необходимость подобного очага культуры очевидна — это место, которое позволяет воспитывать нравственность. Наши педагоги делают большое дело. Благодаря их работе ученики нашей школы приобщаются к великим образцам искусства и, повзрослев, вносят достойный вклад в развитие нашего города.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)