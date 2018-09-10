В Самаре подвели итоги воркшопа по бесконфликтной реновации городской среды #Самара_открытый город

В субботу, 8 сентября, в Самаре подвели итоги воркшопа по бесконфликтной реновации городской среды - первого курортно-проектного семинара по работе с общественными пространствами в исторической среде для архитекторов, социологов, юристов, экономистов #Самара_открытый город, который проходил с 30 августа, сообщает департамент информполитики администрации губернатора Самарской области.

Организаторами мероприятия выступили Бюро Wowhaus, ROOT development (Самара), Проектное бюро Т.М. (Самара), правительство Самарской области, администрация городского округа Самара, Самарский государственный технический университет, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики".

Напомним, о необходимости пересмотреть подходы к благоустройству общественных пространств областного центра и использовать опыт бесконфликтной реновации не раз говорил временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. На круглом столе, который состоялся в рамках воркшопа 3 сентября, он отметил, что раньше областной центр воспринимался только как "город для работы", сейчас же Самара должна быть не только местом, где можно зарабатывать, но и городом, в котором комфортно жить. ЧМ-2018 раскрыл потенциал столицы как одного из туристических центров страны. Дмитрий Азаров подчеркнул, что региональные власти прилагают серьезные усилия, чтобы реновация охватила не только туристические маршруты, где уже проведена работа в рамках подготовки к ЧМ-2018, но и всю территорию исторических районов города: сохранение исторического и архитектурного наследия формирует у горожан совершенно иной менталитет, способствует патриотизму по отношению к малой родине.

Всю неделю пять команд работали над тремя территориями в историческом центре Самары: ул. Куйбышева, прибрежной полосой вдоль территории Жигулевского пивзавода и ГРЭС и набережной от речного вокзала до ул. Кутякова. Молодые урбанисты (социологи, архитекторы, экономисты из Москвы, Екатеринбурга, Воронежа и Самары) под руководством опытных кураторов всесторонне изучили территории и выдвинули свои предложения по их развитию. Пять комплексных предложений, с учетом исторического и культурного контекста, потребностей потенциальных пользователей, существующих ограничений и действующих регламентов, были представлены общественности на итоговом семинаре. По окончании презентации состоялась дискуссия: присутствовавшие на мероприятии кураторы, представили областного правительства и администрации города обсудили сильные и слабые стороны работ. В завершение семинара всем участникам были вручены дипломы.

"Это был семинар, посвященный не столько дизайну, сколько именно программированию территорий, - отметил главный архитектор центра структурных проектов Высшей школы экономики, общественный советник губернатора Самарской области Виталий Стадников, - мы рассчитывали в том числе и вопросы, как и кем эти территории будут содержаться, каковы основные технико-экономические показатели. Результатом этого семинара является не только и не столько архитектурный проект, сколько набор мероприятий, функций, которые будут предложены к рассмотрению". По его словам, было важно ориентировать пространство для разных социальных и возрастных групп населения, и эти моменты команды попытались учесть в своих проектах.

Арина Переведенцева, участница воркшопа, представляющая Московскую архитектурную школу МАРШ, поделилась впечатлениями от работы: "Мы делали упор на то, что наш проект может быть реализован в кратчайшие сроки малыми усилиями, но чтобы при этом запустить достаточно мощные процессы преобразования территории. Работа шла очень насыщенная, в плотном графике, было очень интересно. Территория была действительно сложная, пришлось потрудиться, но я довольна результатом. В нашей группе было шесть человек: двое из Москвы и четверо из Самары. Ребята из Самары, конечно, помогали нам погрузиться в контекст, но работали мы вместе на равных условиях".

По мнению Анатолия Баранникова, главного архитектора Самарской области, в каждом из проектов есть рациональное зерно. "Вдвойне полезно то, что участники делали свою работу с состоявшимися архитекторами, которые представляют себе и практическое проектирование, и значимость этих задач", - подчеркнул он.

Важно и то, что воркшоп, в рамках которого была обширная программа открытых лекций по урбанистике, стал своеобразной школой также для тех, кто находился в стороне, - для зрителей. На лекциях присутствовало много молодежи, послушать выступающих заходили и просто прохожие, а затем просили слово и высказывали свое мнение. "Очень хорошо, что люди начинают чувствовать себя соучастниками процесса", - отметил Анатолий Баранников. "По практической применимости: конечно, все будем смотреть, материалы остаются у нас. Безусловно, будут приниматься практические решения, и при принятии этих решений мы все это будем учитывать", - добавил он.