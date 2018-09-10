Александр Хинштейн набирает более 56% голосов после обработки 98,29% протоколов УИКов

Согласно предварительным итогам голосования, после обработки 98,29% протоколов УИКов по выборам депутата Государственной думы по одномандатному избирательному округу №158 Александр Хинштейн набрал 56,83% голосов. Такие данные опубликованы ЦИК РФ.
На втором месте Михаил Абдалкин (КПРФ) с 14,56% голосов, на третьем - Вадим Байков ("Коммунисты России") с 7,41%.
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...