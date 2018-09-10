Александр Хинштейн набирает более 56% голосов после обработки 98,29% протоколов УИКов

Согласно предварительным итогам голосования, после обработки 98,29% протоколов УИКов по выборам депутата Государственной думы по одномандатному избирательному округу №158 Александр Хинштейн набрал 56,83% голосов. Такие данные опубликованы ЦИК РФ.

На втором месте Михаил Абдалкин (КПРФ) с 14,56% голосов, на третьем - Вадим Байков ("Коммунисты России") с 7,41%.