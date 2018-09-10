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Здравоохранение Общество

В Самарской области создадут 12 центров амбулаторной онкологической помощи

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерством здравоохранения Самарской области совместно с региональным онкологическим диспансером реализуется пилотный проект по созданию единого пространства цифровых исследований. Результат — создание центра амбулаторной онкологической помощи.

Как сообщает пресс-служба министерства уже месяц в пилотном проекте с онкоцентром участвует городская больница № 8. Это одно из крупнейших лечебных учреждений, к которому прикреплено население Кировского района.

Как подчеркнул главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера Андрей Орлов, хранилище электронных ресурсов с обеспечением доступа и распространения их между медицинскими учреждениями появилась у нас в регионе в рамках реализации указа президента РФ о создании цифровой экономики и при поддержке главы региона. Уже реализован первый этап построения единого контура между первичным звеном и специализированными учреждениями. Сегодня в эту сеть входят три основных вида диагностических исследований — это эндоскопическое, рентгенологическое и ультразвуковое исследования. 

"У пациентов и врачей появляется возможность проведения необходимых диагностических исследований на этапе поликлиники с последующей консультацией цифрового изображения в специализированном учреждении, что в первую очередь обеспечит качество проведения диагностики, потому что становится возможен второй пересмотр и, соответственно, коррекция дальнейшего обследования", — сообщил Андрей Орлов.

Такое взаимодействие позволяет исключать дублирование диагностических процедур, сокращает сроки обследования онкологических больных, обеспечивает доступность комплексной диагностической, консультативной, лечебной и профилактической помощи другим медицинским учреждениям. С помощью такой базы данных возможно максимально правильно поставить диагноз, получить второе мнение по исследованиям.

В перспективе — создание 12 подобных центров на территории области, где будут проводиться исследования с последующим направлением цифровых изображений в специализированное учреждение.

"Это очень удобно, все результаты исследования приходят буквально тут же, в течение часа. И не нужно пациентов вызывать сюда, чтобы они привезли результаты, всегда можно посмотреть те снимки, которые выполнены на месте, в городской больнице № 8, — отметил преимущества нового взаимодействия заведующий рентгеновским отделением онкологического диспансера Салават Аглетдинов. — Телемедицина обеспечила контакт врача с врачом, мы консультируем друг друга, я консультирую доктора, который находится в другой больнице. Он показывает мне снимки дистанционно, я читаю его протокол, могу порекомендовать ему провести дообследование пациента. Если выявляется серьезная патология, мы вместе решаем обследовать пациента более тщательно".

"Надеемся, что подобная сеть будет вовлекать в себя большое количество первичных медицинских организаций, так называемых центров амбулаторной онкологической помощи, — подчеркнул Андрей Орлов, — тем самым мы в разы сможем сократить сроки обследования и увеличить количество обследуемых пациентов, которые нуждаются в проведении уточняющей диагностики".

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