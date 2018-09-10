Два человека погибли и двое пострадали при опрокидывании машины в кювет в Пестравском районе

В воскресенье, 9 сентября, в Пестравском районе произошло ДТП, в котором два человека погибли и еще двое получили ранения, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным областной полиции, в 10:33 автомобиль Kia SLS Sportage под управлением 46-летнего водителя ехал по трассе Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград со стороны Саратова в направлении Самары и между 104 и 105 км автодороги по неустановленной причине выехал на встречную полосу, съехал в левый кювет, где машина перевернулась.

В результате ДТП водитель и 51-летний пассажир получили телесные повреждения и были доставлены в лечебное учреждение. И еще два пассажира в возрасте 42 и 44 лет скончались на месте происшествия до приезда медиков службы "03".