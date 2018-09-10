Проект реконструкции Самарского театра драмы разработают в 2019 году

Проект реконструкции Самарского театра драмы разработают в 2019 г., рассказал на сборе труппы врио министра культуры области Сергей Филиппов.

"В этом сезоне реконструкция не начнется. 2019 год будет посвящен только разработке проекта, - предупредил руководитель ведомства. - Сроки работ мы постараемся предусмотреть так, чтобы вы максимально долго работали в своем здании. И лишь на завершающем этапе придется использовать другие площадки. Также будем рассматривать возможность организации гастролей".