Проект реконструкции Самарского театра драмы разработают в 2019 году

Проект реконструкции Самарского театра драмы разработают в 2019 г., рассказал на сборе труппы врио министра культуры области Сергей Филиппов.
"В этом сезоне реконструкция не начнется. 2019 год будет посвящен только разработке проекта, - предупредил руководитель ведомства. - Сроки работ мы постараемся предусмотреть так, чтобы вы максимально долго работали в своем здании. И лишь на завершающем этапе придется использовать другие площадки. Также будем рассматривать возможность организации гастролей".
Последние комментарии
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить
Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!
Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!