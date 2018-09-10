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Соцподдержка Общество

С 19 сентября отдельные категории самарцев смогут получить бесплатную юрпомощь

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В соответствии с федеральным законом "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" и региональным законом "О бесплатной юридической помощи в Самарской области" министерством социально-демографической и семейной политики области реализуется оказание бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан, проживающим на территории губернии.

Отдельные категории жителей Самары смогут получить бесплатную юридическую помощь адвоката Виктора Филюка с 14.00 до 18.00 согласно графику приема:

  • 19 сентября — АНО "ЦСОН "Безымянский" (ул. Сердобская, 14).
  • 3 октября — ГКУ СО "Комплексный центр социального обслуживания населения Самарского округа" (ул. Алексея Толстого, 34).
  • 10 октября — ГКУ СО "Комплексный центр социального обслуживания населения Самарского округа" (ул. Урицкого, д. 14).
  • 17 октября — АНО "ЦСОН "Центральный" (ул. Спортивная, 25Б).
  • 24 октября — АНО "ЦСОН "Безымянский" (ул. Сердобская, 14).
  • 31 октября — ГКУ СО "Комплексный центр социального обслуживания населения Самарского округа" (ул. Средне-Садовая, 42).

График приема адвоката может меняться,  по всем вопросам обращаться в ГКУ СО "Государственное юридическое бюро по Самарской области" тел. 995-08-91, 992-71-80  или в министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области тел. 334-42-31.

Право на получение бесплатной юридической помощи в Государственном юридическом бюро имеют:

  • граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума;
  • инвалиды I и II групп;
  • ветераны ВОВ, Герои РФ, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда РФ;
  • дети-инвалиды, дети-сироты, а также их законные представители и представители;
  • лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей;
  • усыновители;
  • граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в домах престарелых;
  • несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности или отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные представители;
  • граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители;
  • граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации, их супруги, дети, иждивенцы.

Гид потребителя

Последние комментарии

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ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?

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Ксения Штефан 20 апреля 2017 10:08 Многодетная семья из Сергиевского района, потерявшая ребенка на пожаре, осталась без крыши над головой

Мария, здравствуйте! По вашей проблеме отправлен запрос в администрацию. Свяжитесь, пожалуйста, со мной вконтакте или напишите на почту ksusianchik@list.ru для более подробного разговора

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