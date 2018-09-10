С 19 сентября отдельные категории самарцев смогут получить бесплатную юрпомощь

В соответствии с федеральным законом "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" и региональным законом "О бесплатной юридической помощи в Самарской области" министерством социально-демографической и семейной политики области реализуется оказание бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан, проживающим на территории губернии.

Отдельные категории жителей Самары смогут получить бесплатную юридическую помощь адвоката Виктора Филюка с 14.00 до 18.00 согласно графику приема: 19 сентября — АНО "ЦСОН "Безымянский" (ул. Сердобская, 14).

3 октября — ГКУ СО "Комплексный центр социального обслуживания населения Самарского округа" (ул. Алексея Толстого, 34).

10 октября — ГКУ СО "Комплексный центр социального обслуживания населения Самарского округа" (ул. Урицкого, д. 14).

17 октября — АНО "ЦСОН "Центральный" (ул. Спортивная, 25Б).

24 октября — АНО "ЦСОН "Безымянский" (ул. Сердобская, 14).

31 октября — ГКУ СО "Комплексный центр социального обслуживания населения Самарского округа" (ул. Средне-Садовая, 42). График приема адвоката может меняться, по всем вопросам обращаться в ГКУ СО "Государственное юридическое бюро по Самарской области" тел. 995-08-91, 992-71-80 или в министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области тел. 334-42-31. Право на получение бесплатной юридической помощи в Государственном юридическом бюро имеют: граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума;

инвалиды I и II групп;

ветераны ВОВ, Герои РФ, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда РФ;

дети-инвалиды, дети-сироты, а также их законные представители и представители;

лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей;

усыновители;

граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в домах престарелых;

несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности или отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные представители;

граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители;

граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации, их супруги, дети, иждивенцы.