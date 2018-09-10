С 19 сентября отдельные категории самарцев смогут получить бесплатную юрпомощь

В соответствии с федеральным законом "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" и региональным законом "О бесплатной юридической помощи в Самарской области" министерством социально-демографической и семейной политики области реализуется оказание бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан, проживающим на территории губернии.
Отдельные категории жителей Самары смогут получить бесплатную юридическую помощь адвоката Виктора Филюка с 14.00 до 18.00 согласно графику приема:
- 19 сентября — АНО "ЦСОН "Безымянский" (ул. Сердобская, 14).
- 3 октября — ГКУ СО "Комплексный центр социального обслуживания населения Самарского округа" (ул. Алексея Толстого, 34).
- 10 октября — ГКУ СО "Комплексный центр социального обслуживания населения Самарского округа" (ул. Урицкого, д. 14).
- 17 октября — АНО "ЦСОН "Центральный" (ул. Спортивная, 25Б).
- 24 октября — АНО "ЦСОН "Безымянский" (ул. Сердобская, 14).
- 31 октября — ГКУ СО "Комплексный центр социального обслуживания населения Самарского округа" (ул. Средне-Садовая, 42).
График приема адвоката может меняться, по всем вопросам обращаться в ГКУ СО "Государственное юридическое бюро по Самарской области" тел. 995-08-91, 992-71-80 или в министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области тел. 334-42-31.
Право на получение бесплатной юридической помощи в Государственном юридическом бюро имеют:
- граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума;
- инвалиды I и II групп;
- ветераны ВОВ, Герои РФ, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда РФ;
- дети-инвалиды, дети-сироты, а также их законные представители и представители;
- лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей;
- усыновители;
- граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в домах престарелых;
- несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности или отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные представители;
- граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители;
- граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации, их супруги, дети, иждивенцы.
Последние комментарии
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р
ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!
Мария, здравствуйте! По вашей проблеме отправлен запрос в администрацию. Свяжитесь, пожалуйста, со мной вконтакте или напишите на почту ksusianchik@list.ru для более подробного разговора