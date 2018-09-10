ВТБ выпустил кредитную "Мультикарту" с беспроцентным периодом в 101 день

ВТБ запускает новый продукт - кредитную "Мультикарту" с грейс-периодом 101 день и возможностью снятия или перевода средств без комиссии в первые семь дней после получения карты. Условия действуют при оформлении карты с сентября 2018 года.
Чтобы использовать средства банка на новых условиях кредитной "Мультикарты", достаточно ежемесячно вносить минимальный платеж - 3% от суммы основной задолженности.
Также, оформив "Мультикарту 101 день", клиент получает возможность рефинансирования других кредитов: за первые семь дней он может перевести средства карты или снять их наличными без комиссии для закрытия долга в другом банке.
"Кредитная "Мультикарта" будет особенно интересна тем, кто хочет совершить серьезное приобретение, сэкономив личные средства. Например, можно совершить покупку, равную месячному доходу, и без переплаты погашать всю образовавшуюся задолженность, внося каждый месяц в течение грейс-периода треть этой суммы", - комментирует Дмитрий Поляков, вице-президент, начальник управления кредитных продуктов ВТБ.
"Мультикарта" позволяет владельцам самостоятельно подобрать любую программу лояльности: накопление бонусов, миль или выплату cash-back. Использование этой карты существенно повышает доход от ежедневных трат. Ее особым преимуществом является возможность ежемесячного изменения бонусных категорий.
Напомним, с июля прошлого года "Мультикарта" полностью заменила всю ранее действующую линейку пластиковых карт банка. Ее владельцам теперь доступны бесплатные онлайн-платежи, переводы с карты на карту, снятие наличных в банкоматах любых банков России. Также предусмотрена возможность увеличить процентную ставку по накопительному счету или снизить ставку по кредиту наличными или ипотеке.
Последние комментарии
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.