В Тольятти молодой водитель наехал на коляску с ребенком

В субботу, 8 сентября, в Тольятти произошло ДТП с участием 19-летнего водителя автомобиля ВАЗ-211240, получившим права 11 месяцев назад, который в 14:30 ехал задним ходом в обозначенной дорожными знаками жилой зоне ул. 70 лет Октября, об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, в районе дома № 33"А" ул. 70 лет Октября он не убедился в безопасности своего маневра и наехал на двухлетнего мальчика, которого отец вез в детской прогулочной коляске.

В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и, после оказания медицинской помощи экипажем "скорой" на месте, ему было назначено амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка.