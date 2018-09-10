За 65-тысячный долг по "коммуналке" жительница Тольятти чуть не лишилась авто

Жительница Тольятти накопила долги по коммунальным платежам в размере 65 тыс. рублей. В отношении нее судебными приставами было открыто исполнительное производство.

Как сообщает пресс-служба регионального управления федеральной службы судебных приставов, было установлено, что женщина является владелицей Lada Vesta. Принадлежащей ей автомобиль был изъят, погружен на эвакуатор и вывезен на штрафстоянку.

Работники службы судебных приставов пояснили жительнице Тольятти, что для погашения задолженности у нее есть 10 дней. Если же по истечении этого срока, она не исполнит своих обязательств, то автомобиль будет передан на торги, вырученные после его реализации денежные средства пойдут в счет погашения долга, а разница будет возвращена должнице.

На следующий день гражданка С. погасила задолженность в полном объеме. Арест с автомобиля был снят, а транспортное средство возвращено владелице.