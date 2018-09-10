16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В регионе в ближайшие дни сохранится теплая погода Волга Ньюс приглашает самарских рыболовов принять участие в конкурсе В день города в Струковском саду прошел КВН-марафон В Струковском саду в День города прошел фестиваль молодежной культуры и спорта Самарцы в День города возложили цветы к памятнику князю Григорию Засекину

Общество

За 65-тысячный долг по "коммуналке" жительница Тольятти чуть не лишилась авто

ТОЛЬЯТТИ. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 52
Версия для печати

Жительница Тольятти накопила долги по коммунальным платежам в размере 65 тыс. рублей. В отношении нее судебными приставами было открыто исполнительное производство.

Как сообщает пресс-служба регионального управления федеральной службы судебных приставов, было установлено, что женщина является владелицей Lada Vesta. Принадлежащей ей автомобиль был изъят, погружен на эвакуатор и вывезен на штрафстоянку.

Работники службы судебных приставов пояснили жительнице Тольятти, что для погашения задолженности у нее есть 10 дней. Если же по истечении этого срока, она не исполнит своих обязательств, то автомобиль будет передан на торги, вырученные после его реализации денежные средства пойдут в счет погашения долга, а разница будет возвращена должнице.

На следующий день гражданка С. погасила задолженность в полном объеме. Арест с автомобиля был снят, а транспортное средство возвращено владелице.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Бабин 05 сентября 2018 07:03 Минфин просит суд отказать Екатерине Пузиковой в компенсации за незаконное преследование

Ну не Страна-ли дураков,- в натуре?

Юрий Жаворонков 29 августа 2018 11:44 Сбербанк и "Память поколений" передали ветеранам в Самаре медицинское оборудование и медикаменты

С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.

Дмитрий Лакоценин 29 августа 2018 11:04 В Доме архитектора презентовали конкурс на концепцию реконструкции Загородного парка

Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.

Дмитрий Миленин 27 августа 2018 20:02 В селе Торновое женщина самовольно снесла советский памятник

не тронь памятник а то я те твои кресты тоже поломаю

глеб ковалёв 15 августа 2018 08:53 На Московском шоссе и ул. Ново-Садовой установят 600 дорожных камер

и попробуй докажи, что ты прав... - никаких праФ!

Фото на сайте

Грандиозный концерт, посвященный Дню рождения Самары

Грандиозный концерт, посвященный Дню рождения Самары

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

Фестиваль цветов "Цветущая Самара"

Фестиваль цветов "Цветущая Самара"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30