За 65-тысячный долг по "коммуналке" жительница Тольятти чуть не лишилась авто

Жительница Тольятти накопила долги по коммунальным платежам в размере 65 тыс. рублей. В отношении нее судебными приставами было открыто исполнительное производство.
Как сообщает пресс-служба регионального управления федеральной службы судебных приставов, было установлено, что женщина является владелицей Lada Vesta. Принадлежащей ей автомобиль был изъят, погружен на эвакуатор и вывезен на штрафстоянку.
Работники службы судебных приставов пояснили жительнице Тольятти, что для погашения задолженности у нее есть 10 дней. Если же по истечении этого срока, она не исполнит своих обязательств, то автомобиль будет передан на торги, вырученные после его реализации денежные средства пойдут в счет погашения долга, а разница будет возвращена должнице.
На следующий день гражданка С. погасила задолженность в полном объеме. Арест с автомобиля был снят, а транспортное средство возвращено владелице.
Последние комментарии
Ну не Страна-ли дураков,- в натуре?
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
не тронь памятник а то я те твои кресты тоже поломаю
и попробуй докажи, что ты прав... - никаких праФ!