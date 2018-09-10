Итог выборов губернатора: у Дмитрия Азарова 72,63% голосов

Избирком Самарской области завершил ввод протоколов УИКов по выборам губернатора в систему ГАС "Выборы".
По результатам обработки 100% протоколов явка на выборах губернатора составила 48%. Победу одержал Дмитрий Азаров, за которого свои голоса отдали 72,63% жителей области, пришедших на участки. Второй результат у кандидата от КПРФ Алексея Лескина - 9,99%, третий - у ЛДПРовца Александра Степанова - 5,73%.
Виталию Кирсанову ("Коммунисты России") удалось набрать 4,03%, Михаилу Маряхину ("Справедливая Россия") - 2,62%, Галине Барановой ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") - 2,56%.
Напомним, протоколы по выборам в Госдуму были обработаны ранее. Здесь явка составила 44,05%, а лучший результат продемонстрировал Александр Хинштейн, за которого проголосовали 56,98%.
На втором месте кандидат от КПРФ Михаил Абдалкин - 14,46%, за ним следуют Вадим Байков ("Коммунисты России") - 7,04%, Роман Синельников (ЛДПР) - 6,45%, Александр Гусев ("Справедливая Россия") - 6,04% и Игорь Ермоленко ("Яблоко") - 3,27%.
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...