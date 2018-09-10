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Виктор Сазонов: "Я голосовал за дальнейшее развитие нашего региона" Итог выборов губернатора: у Дмитрия Азарова 72,63% голосов Дмитрий Азаров набрал более 72% голосов при явке 48% Александр Хинштейн набирает более 56% голосов после обработки 98,29% протоколов УИКов Алексей Лескин: "Избирательная кампания прошла в рамках правового поля"

Выборы Власть и политика

Итог выборов губернатора: у Дмитрия Азарова 72,63% голосов

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Избирком Самарской области завершил ввод протоколов УИКов по выборам губернатора в систему ГАС "Выборы".

Итог выборов губернатора: у Дмитрия Азарова 72,63% голосов Итог выборов губернатора: у Дмитрия Азарова 72,63% голосов
Фото: Андрей Савельев

По результатам обработки 100% протоколов явка на выборах губернатора составила 48%. Победу одержал Дмитрий Азаров, за которого свои голоса отдали 72,63% жителей области, пришедших на участки. Второй результат у кандидата от КПРФ Алексея Лескина - 9,99%, третий - у ЛДПРовца Александра Степанова - 5,73%.

Виталию Кирсанову ("Коммунисты России") удалось набрать 4,03%, Михаилу Маряхину ("Справедливая Россия") - 2,62%, Галине Барановой ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") - 2,56%.

Напомним, протоколы по выборам в Госдуму были обработаны ранее. Здесь явка составила 44,05%, а лучший результат продемонстрировал Александр Хинштейн, за которого проголосовали 56,98%.

На втором месте кандидат от КПРФ Михаил Абдалкин - 14,46%, за ним следуют Вадим Байков ("Коммунисты России") - 7,04%, Роман Синельников (ЛДПР) - 6,45%, Александр Гусев ("Справедливая Россия") - 6,04% и Игорь Ермоленко ("Яблоко") - 3,27%.

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