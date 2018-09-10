Фермеры региона продвигают свою продукцию в сетевые магазины

На прошлой неделе состоялась рабочая встреча и.о. министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Михаила Жданова с представителями торговой сети ООО "ЛЕНТА", сообщает региональное ведомство.

В ходе осмотра торговых площадей стороны обсудили вопросы взаимодействия торговой сети с местными товаропроизводителями, реализации продукции местных товаропроизводителей с коротким сроком годности, представленность товаров местных производителей на полках магазинов.

"Мы убедились в том, что у торговой сети имеется хорошая практика в части развития взаимодействия с самарскими фермерами", - отметил Михаил Жданов.

В качестве положительных моментов он отметил активное развитие отношений с фермерскими хозяйствами, помощь в разработке упаковки, содействие в решении вопросов логистики, а также выделение отдельных полок и стеллажей в торговом зале.

"Мы понимаем востребованность данного вида продукции, ее экологичность, поэтому готовы оказывать содействие фермерам" - поясняет дивизионный директор ООО "ЛЕНТА" по закупкам и развитию Колесников Денис.

По итогам встречи Михаил Жданов рассказал: "Мы обсудили выполнение "дорожной карты", подписанной главой региона Дмитрием Азаровым, о повышении конкурентоспособности местных товаропроизводителей. В частности, был рассмотрен вопрос о внедрении товарных знаков "Сделано в Самарской области" - так называемых "стопперов", обсудили вопросы качества продукции, ее отбора, поддержки производителей, которые уж получили или могут получить соответствующие знаки качества".

В Самарской области "Лента" работает с 2007 года. Сегодня компания оперирует тремя гипермаркетами в Самаре и одним - в Тольятти. Компания сотрудничает с восемью десятками местных производителей. Доля местного ассортимента в некоторых категориях достигает 98%.