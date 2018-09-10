Полиция установила личность телефонного террориста, сообщившего о минировании ЦУМ "Самара"

Самарские полицейские вычислили "шутника", который устроил переполох у ЦУМ "Самара" на прошлой неделе.

Напомним, из-за ложного сообщение о бомбе 5 сентября полицейским пришлось перекрыть ул. Вилоновскую от ул. Спортивной до Агибалова, ЧП осложнило передвижение общественного транспорта. Взрывчатку так и не нашли.

По данным источника в правоохранительных органах, сообщение в дежурную часть поступило 5 сентября в 7:39. Телефонный террорист звонил с мобильника, вычислить его не составило труда.

По подозрению в ложном сообщении о минировании задержан 29-летний молодой человек, ранее судимый по ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка и изготовление наркотиков и психотропных веществ".

Был ли он в момент звонка в трезвом уме и ясной памяти, история умалчивает. Пока полиция считает, что звонок был сделан из хулиганских побуждений

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Подозреваемому грозит штраф 200-500 тыс. руб., ограничение свободы или принудительные работы.