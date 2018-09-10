Полиция установила личность телефонного террориста, сообщившего о минировании ЦУМ "Самара"

Самарские полицейские вычислили "шутника", который устроил переполох у ЦУМ "Самара" на прошлой неделе.
Напомним, из-за ложного сообщение о бомбе 5 сентября полицейским пришлось перекрыть ул. Вилоновскую от ул. Спортивной до Агибалова, ЧП осложнило передвижение общественного транспорта. Взрывчатку так и не нашли.
По данным источника в правоохранительных органах, сообщение в дежурную часть поступило 5 сентября в 7:39. Телефонный террорист звонил с мобильника, вычислить его не составило труда.
По подозрению в ложном сообщении о минировании задержан 29-летний молодой человек, ранее судимый по ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка и изготовление наркотиков и психотропных веществ".
Был ли он в момент звонка в трезвом уме и ясной памяти, история умалчивает. Пока полиция считает, что звонок был сделан из хулиганских побуждений
Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Подозреваемому грозит штраф 200-500 тыс. руб., ограничение свободы или принудительные работы.
Последние комментарии
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .
Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны
Гудованный хочет соскочить со взятки. Службой я не торгую, просто мелкий мошенник...
У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.