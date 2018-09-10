К 75-летию писателя и ученого Александра Малиновского выйдет издание с библиографическим указателем его трудов

К 75-летию Александра Малиновского, которое будет отмечаться в феврале 2019 г., краеведческий отдел СОУНБ подготовил библиографический указатель, сообщил главный библиограф СОУНБ Александр Завальный.

Указатель включает перечень художественных произведений писателя, рецензии и публикации о его творчестве, а также список научных трудов.

Это издание будет интересно и ученым, педагогам, студентам СамГТУ, и всем, кто любит русскую литературу, Самарский край и живущих здесь людей.

Книги Малиновского широко представлены в библиотеках Самарской области, его произведения можно найти на страницах журналов "Москва", "Наш современник", "Русское эхо", "Роман-журнал XXI век" и других периодических изданий. Им посвящены более тридцати серьезных литературно-критических работ.