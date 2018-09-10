К 75-летию писателя и ученого Александра Малиновского выйдет издание с библиографическим указателем его трудов

К 75-летию Александра Малиновского, которое будет отмечаться в феврале 2019 г., краеведческий отдел СОУНБ подготовил библиографический указатель, сообщил главный библиограф СОУНБ Александр Завальный.
Указатель включает перечень художественных произведений писателя, рецензии и публикации о его творчестве, а также список научных трудов.
Это издание будет интересно и ученым, педагогам, студентам СамГТУ, и всем, кто любит русскую литературу, Самарский край и живущих здесь людей.
Книги Малиновского широко представлены в библиотеках Самарской области, его произведения можно найти на страницах журналов "Москва", "Наш современник", "Русское эхо", "Роман-журнал XXI век" и других периодических изданий. Им посвящены более тридцати серьезных литературно-критических работ.
Последние комментарии
Предположение не есть распоряжение. Но памятник надо сохранить на деле.
Сохранение культурного наследия, дело хорошее. Правда зависит от многого.
Опять какая то Легенда? Мало известных фирм? Длящаяся работа на объекте напрягает((
Может и озеро уже частное? Странновато.
Молодца! Хорошее начало!