Новый сезон в тольяттинском театре "Колесо" открылся спектаклем по Александру Островскому

Тридцать первый театральный сезон стартовал в театре 6 декабря. С этим событием зрителей поздравили со сцены глава городского округа Тольятти Сергей Анташев, руководитель городского департамента культуры Наталья Тонковидова и первый зампредседателя губернской думы Екатерина Кузьмичева.
В начале вечера назвали победителей конкурса зрительских симпатий. Лучшим премьерным спектаклем минувшего сезона признан мюзикл "Влюбленный город". Лучшим актером — Андрей Бубнов, лучшей актрисой — Елизавета Фарапонова.
Затем зрители увидели премьеру спектакля "Бешеные деньги" по пьесе Александра Островского в постановке режиссера Олега Скивко. Пьеса с богатой сценической историей поставлена достаточно традиционно. Но смотреть спектакль не скучно — тут много динамики, юмора (действие порою развивается на грани с водевилем) и очень хороший актерский ансамбль. Александр Двинский (Кучумов), Андрей Амшинский (Телятев), Роман Михайлов (Васильков), Андрей Бубнов (Глумов), Елена Радионова и Нина Кучерук (мать и дочь Чебоксаровы) "купаются" в своих ролях, выставляя на суд зрителей человеческие слабости и пороки.
Островский, как всегда, оказался злободневен. История о прожигателях жизни, о замужестве как форме сделки, о поиске легких, "бешеных" денег, которые могли бы решить все проблемы, — история эта вполне в духе нашего времени. И наши современники подобно героям Островского могли бы рассуждать: "Как бы я ни увлекался, а из бюджета не выйду". Или "Не церемоньтесь, пользуйтесь, чем только можно". Или "Не хочу знать, откуда деньги берутся".
Правда, на мой взгляд, слишком часто актеры обращается по ходу действия не друг к другу, а бросают реплики в зал, словно бы заигрывая со зрителями. Островский и так звучит современно, стоит ли постоянно акцентировать те или иные его фразы?
Последние комментарии
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить
Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!
Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!