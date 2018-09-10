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Театр Культура

Новый сезон в тольяттинском театре "Колесо" открылся спектаклем по Александру Островскому

ТОЛЬЯТТИ. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тридцать первый театральный сезон стартовал в театре 6 декабря. С этим событием зрителей поздравили со сцены глава городского округа Тольятти Сергей Анташев, руководитель городского департамента культуры Наталья Тонковидова и первый зампредседателя губернской думы Екатерина Кузьмичева.

В начале вечера назвали победителей конкурса зрительских симпатий. Лучшим премьерным спектаклем минувшего сезона признан мюзикл "Влюбленный город". Лучшим актером — Андрей Бубнов, лучшей актрисой — Елизавета Фарапонова.

Затем зрители увидели премьеру спектакля "Бешеные деньги" по пьесе Александра Островского в постановке режиссера Олега Скивко. Пьеса с богатой сценической историей поставлена достаточно традиционно. Но смотреть спектакль не скучно — тут много динамики, юмора (действие порою развивается на грани с водевилем) и очень хороший актерский ансамбль. Александр Двинский (Кучумов), Андрей Амшинский (Телятев), Роман Михайлов (Васильков), Андрей Бубнов (Глумов), Елена Радионова и Нина Кучерук (мать и дочь Чебоксаровы) "купаются" в своих ролях, выставляя на суд зрителей человеческие слабости и пороки.

Островский, как всегда, оказался злободневен. История о прожигателях жизни, о замужестве как форме сделки, о поиске легких, "бешеных" денег, которые могли бы решить все проблемы, — история эта вполне в духе нашего времени. И наши современники подобно героям Островского могли бы рассуждать: "Как бы я ни увлекался, а из бюджета не выйду". Или "Не церемоньтесь, пользуйтесь, чем только можно". Или "Не хочу знать, откуда деньги берутся".

Правда, на мой взгляд, слишком часто актеры обращается по ходу действия не друг к другу, а бросают реплики в зал, словно бы заигрывая со зрителями. Островский и так звучит современно, стоит ли постоянно акцентировать те или иные его фразы?

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Последние комментарии

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Ванька Верещагин 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?

Илья Сердюк 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить

Алексей Гавришин 12 марта 2018 02:57 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!

Денис Буянов 11 марта 2018 07:59 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!

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