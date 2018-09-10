Вышла в свет книга Александра Малиновского об уникальном иконописце Григории Журавлеве

Это шестое издание книги "Радостная встреча", которая каждый раз выходила с добавлениями и новым иллюстрациями. И первое посмертное издание автора, ушедшего из жизни в ноябре 2017 года.

Много лет ученый и писатель Александр Малиновский занимался исследованием жизни и творчества своего земляка, художника из Утевки Григория Журавлева, который, будучи без руки и без ног, писал иконы, держа кисть в зубах. В 2018 г. отмечается 160 летний юбилей со дня рождения Журавлева.

Интерес Малиновского к его жизни и творчеству возник еще в детстве, когда он слушал рассказы о Журавлеве своего деда, Ивана Дмитриевича Рябцева, который застал его живым. Позже он отыскал еще двух людей, которые видели Григория Журавлева. Рассказ одного из них он записал на пленку. В 60-е годы Малиновскому удалось обнаружить и переснять на "Смену-12" единственную фотографию Журавлева, на которой художник с братом, и его икону "Млекопитательница". Позже эти снимки были размещены в 19-м томе "Православной энциклопедии" вместе со статьей Малиновского о Григории Журавлеве.

Когда писатель начал поиск работ Журавлева, к иконам в нашей стране было небрежное отношение. Даже если они были в музеях, то находились в запасниках, и никто ими не занимался. Поиск каждой иконы был своего рода расследованием, основанным на встречах с различными людьми, работе в архивах и запасниках музеев. А потом писатель щедро делился своими находками в очередном издании книги. Первая часть повести о Журавлеве (она называлась "На пепелище") вышла еще в 1992 году. Потом были другие издания, многочисленные публикации Малиновского в журналах и газетах.

Нынешнее издание вышло на двух языках — русском и английском. Так что теперь о творчестве Журавлева может узнать и зарубежный читатель. Благодаря редким находкам Малиновского книга богато иллюстрирована. Тут можно увидеть не только репродукции икон Журавлева и фото дома, где он жил, но и копии найденных писателем писем художника. В том числе, и копию письма Журавлева цесаревичу Николаю от 1884 года с просьбой принять специально написанную для него икону Святого Николая Чудотворца, хранящуюся ныне в "Эрмитаже". Есть здесь и сделанный приятелем Малиновского снимок с, увы, утерянной "Утевской мадонны", где изображена удивительной красоты женщина в крестьянском платке с младенцем на руках. Ранее эта икона хранилась в доме одной из жительниц Утевки. Снимок сделан еще в 1964 году на черно-белую пленку. Это единственная фотокопия иконы. С тех по всему миру эту работу знают именно такой — в черно-белом варианте. Потом икона исчезла. Малиновский говорил, что окончит свою книгу только тогда, когда сможет найти ее. Не успел.

Книга подготовлена к изданию творческим объединением "Русское эхо" и Центром поддержки и развития творческих инициатив имени А. С. Малиновского при СамГТУ.