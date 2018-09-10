В Волжском районе трое детей попали в больницу из-за отравления угарным газом

Около 11:00 8 сентября из дачного домика в Волжском районе в больницу доставили трех детей 2013, 2010 и 2009 годов рождения.

По данным источника в правоохранительных органах, дети отравились угарным газом в результате неправильного обращения с камином. Уголовное дело пока не возбуждено, силовики проводят проверку всех обстоятельств произошедшего.