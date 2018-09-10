"Ростелеком" и "Яндекс" запускают совместный тариф с облачным хранилищем

Компании "Ростелеком" и "Яндекс" представляют совместный тарифный план "Облачный", который включает высокоскоростной доступ в интернет и память на Яндекс.Диске. Ежемесячно в период пользования тарифом объем памяти будет увеличиваться на 1 Тб. Таким образом, за год можно увеличить облако до 12 Тб без дополнительной платы.

"Партнерство с Яндексом помогло нам разработать сервис с уникальными свойствами и условиями хранения цифровых данных, которые доступны только абонентам "Ростелекома", — отмечает вице-президент компании по работе с массовым сегментом Диана Самошкина. — Все мы создаем и скачиваем огромное количество цифровых данных — фотографии и видео о лучших моментах жизни, любимые кинофильмы и сериалы, аудиокниги и много чего еще. Плюс нам нужен постоянный доступ к контенту с любого из наших гаджетов. Совместный тариф "Облачный" решает наши повседневные задачи, объединяя высокую скорость интернет-доступа и бесконечный Яндекс.Диск".

"Наш сервис появился в 2012 году, — подчеркивает руководитель Яндекс.Диска Владимир Русинов. — С тех пор мы стремимся сделать его самым удобным, быстрым и надежным способом хранения файлов и обмена ими. Совместный тариф "Ростелекома" и Диска дает пользователю не только высокоскоростной доступ в интернет, но и практически бесконечное место в облаке".

Для абонентов "Ростелекома", которые подключат "Облачный", будет доступен улучшенный функционал — Яндекс.Диск Про, который включает расширенную историю изменений, приоритет при обращениях в службу поддержки, отсутствие лимитов на скачивание файлов с публичных страниц. Также в продвинутой версии отключен показ рекламы.

Подключить ТП "Облачный" (от 850 рублей в месяц в зависимости от региона) могут как новые, так и действующие абоненты "Ростелекома". Узнать подробности о тарифе, условиях подключения можно на сайте, в центрах продаж и обслуживания "Ростелекома", а также по бесплатному телефону 8-800-1000-800.