Из-за смерти двух рабочих на территории бывшего завода "Куйбышевфосфор" возбудили уголовное дело

В Тольятти в связи со смертью двух рабочих на территории бывшего завода "Куйбышевфосфор" возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух человек"). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Напомним, 6 сентября во время сварочных работ вблизи бочек с топливом произошло воспламенение, в результате которого погибли двое рабочих.
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Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .
Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны
Гудованный хочет соскочить со взятки. Службой я не торгую, просто мелкий мошенник...
У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.