Из-за смерти двух рабочих на территории бывшего завода "Куйбышевфосфор" возбудили уголовное дело

В Тольятти в связи со смертью двух рабочих на территории бывшего завода "Куйбышевфосфор" возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух человек"). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, 6 сентября во время сварочных работ вблизи бочек с топливом произошло воспламенение, в результате которого погибли двое рабочих.