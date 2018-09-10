Неподалеку от сокского карьера погиб водитель перевернувшейся в кювет иномарки

В субботу, 8 сентября, в 18:00 в Волжском районе произошло ДТП с трагическими последствиями, участником которого стал 24-летний водитель Toyota Vitz, ехавший по дороге пос. Управленческий - Сокский карьер. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, на 6 км трассы он не справился с управлением, съехал в правый кювет, где машина опрокинулась.

Водитель иномарки скончался от полученных травм до приезда "скорой помощи". Его 33-летнюю пассажирку госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка.