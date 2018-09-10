Лёва из "БИ-2" о Самаре: нам отступать было некуда

"Максим Горький "На дне"… Простите, Максим Лакмус на Дне города", — так подписал сделанное в Самаре шуточное фото солист группы "БИ-2" Лёва в своем инстаграм.
Кроме того, Лёва продолжил: "Два раза вырубило все электричество на "Летчике" и "Черном солнце". Так сказать, магнитное поле неравного боя… Но в этом сражении нам отступать было некуда — позади Волга, а у сцены раскинулось море зрителей. Спасибо, Самара, за терпение и понимание! Спасибо огромное! Концерт получился насыщенный эмоциями! С праздником!"
Группа "БИ-2" выступила на Дне города в Самаре 9 сентября.
Журналист Волга Ньюс смог пробраться к артистам за сцену и увидеть подготовку этого фото: музыканты шутили и хотели сделать запоминающийся снимок для соцсетей перед началом своего выступления.
Последние комментарии
Время все расставит на свои места, посмотрим где ты окажешься, Антон Дроздиков, через 2 - 3 года...
"Мне пришлось подниматься с уровня бомжа"...Судя по внешнему виду на фото - он еще там ))
Улыбка в стиле Джокера!
Поздравляю с ещё одним успехом, моя хорошая 😘
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