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Светская хроника

Лёва из "БИ-2" о Самаре: нам отступать было некуда

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Максим Горький "На дне"… Простите, Максим Лакмус на Дне города", — так подписал сделанное в Самаре шуточное фото солист группы "БИ-2" Лёва в своем инстаграм.

Кроме того, Лёва продолжил: "Два раза вырубило все электричество на "Летчике" и "Черном солнце". Так сказать, магнитное поле неравного боя… Но в этом сражении нам отступать было некуда — позади Волга, а у сцены раскинулось море зрителей. Спасибо, Самара, за терпение и понимание! Спасибо огромное! Концерт получился насыщенный эмоциями! С праздником!"

Группа "БИ-2" выступила на Дне города в Самаре 9 сентября.

Журналист Волга Ньюс смог пробраться к артистам за сцену и увидеть подготовку этого фото: музыканты шутили и хотели сделать запоминающийся снимок для соцсетей перед началом своего выступления.

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