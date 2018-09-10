Техвопросы по запуску контейнерного поезда от станции Безымянка в Китай практически завершены

На прошедшей неделе состоялось совещание по вопросу развития экспорта из Самарской области в Китайскую Народную Республику, сообщает сайт регионального минэкономразвития.

В мероприятии участвовали производители сельскохозяйственной и пищевой продукции Самарской области, заинтересованные в развитии экспортных поставок в Китай, представили министерства экономического развития, инвестиций и торговли и министерства сельского хозяйства и продовольствия региона, Самарской таможни, обособленного подразделения в Самаре АО "Российский экспортный центр" и другие.

Свое экспертное мнение в рамках совещания представили заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Юрий Григоревский, представители Самарского регионального отделения Всероссийской общественной организации "Деловая Россия", о возможностях в транспортно-логистической сфере рассказали представители Куйбышевской железной дороги - филиала ОАО "РЖД", филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Куйбышевской железной дороге, ООО "Средневолжская логистическая компания".

За последние годы заинтересованность деловых кругов в развитии экспортных поставок в Китай значительно возросла. Все больше компаний нашего региона участвуют в экономических миссиях и выставках, организованных при поддержке правительства Самарской области.

В рамках реализации международного проекта "Один пояс - один путь" прорабатывается вопрос развития экспортных поставок на контейнерных поездах по прямому маршруту от железнодорожной станции Безымянка в Самаре до логистических станций Китая. Планируется, что на первом этапе основной продукцией для экспорта в Китай с учетом спроса китайских торговых сетей станет сельскохозяйственная продукция, производимая как в Самарской области, так и в других регионах ПФО РФ (мука, подсолнечное и соевое масло, мед, зерновые хлопья, кукуруза, кондитерская продукция, соки и другое). В дальнейшем ассортимент продукции будет расширен.

Технические вопросы по запуску контейнерного поезда от станции Безымянка в Китай практически завершены, на данный момент идет взаимодействие с китайскими компаниями о согласовании условий реализации продукции.

В рамках совещания представителями организаций региона была подтверждена заинтересованность в дальнейшей проработке экспортного направления в Китай, обсуждены возможности и проблемы, связанные с реализацией и сертификацией продукции. Кроме того, была поддержана инициатива министерства экономического развития, инвестиций и торговли региона по образованию межведомственной рабочей группы по развитию экспорта в Самарской области.