Техвопросы по запуску контейнерного поезда от станции Безымянка в Китай практически завершены

На прошедшей неделе состоялось совещание по вопросу развития экспорта из Самарской области в Китайскую Народную Республику, сообщает сайт регионального минэкономразвития.
В мероприятии участвовали производители сельскохозяйственной и пищевой продукции Самарской области, заинтересованные в развитии экспортных поставок в Китай, представили министерства экономического развития, инвестиций и торговли и министерства сельского хозяйства и продовольствия региона, Самарской таможни, обособленного подразделения в Самаре АО "Российский экспортный центр" и другие.
Свое экспертное мнение в рамках совещания представили заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Юрий Григоревский, представители Самарского регионального отделения Всероссийской общественной организации "Деловая Россия", о возможностях в транспортно-логистической сфере рассказали представители Куйбышевской железной дороги - филиала ОАО "РЖД", филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Куйбышевской железной дороге, ООО "Средневолжская логистическая компания".
За последние годы заинтересованность деловых кругов в развитии экспортных поставок в Китай значительно возросла. Все больше компаний нашего региона участвуют в экономических миссиях и выставках, организованных при поддержке правительства Самарской области.
В рамках реализации международного проекта "Один пояс - один путь" прорабатывается вопрос развития экспортных поставок на контейнерных поездах по прямому маршруту от железнодорожной станции Безымянка в Самаре до логистических станций Китая. Планируется, что на первом этапе основной продукцией для экспорта в Китай с учетом спроса китайских торговых сетей станет сельскохозяйственная продукция, производимая как в Самарской области, так и в других регионах ПФО РФ (мука, подсолнечное и соевое масло, мед, зерновые хлопья, кукуруза, кондитерская продукция, соки и другое). В дальнейшем ассортимент продукции будет расширен.
Технические вопросы по запуску контейнерного поезда от станции Безымянка в Китай практически завершены, на данный момент идет взаимодействие с китайскими компаниями о согласовании условий реализации продукции.
В рамках совещания представителями организаций региона была подтверждена заинтересованность в дальнейшей проработке экспортного направления в Китай, обсуждены возможности и проблемы, связанные с реализацией и сертификацией продукции. Кроме того, была поддержана инициатива министерства экономического развития, инвестиций и торговли региона по образованию межведомственной рабочей группы по развитию экспорта в Самарской области.
Последние комментарии
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами
Нужно поддерживать отечественного производителя, тем более, что мы это можем. И дело не только в импортозамещении, а в том, что у нас достаточно ресурсов и возможностей, чтобы производить качественные продукты. И при поддержке банка и его индивидуальных программ это становится намного проще
Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉