Сызрань приняла футбольный турнир профсоюза "Роснефти"

В Сызрани завершился традиционный 11-й футбольный турнир, проводимый под эгидой межрегиональной профсоюзной организацией ПАО "НК "Роснефть". За главный трофей — переходящий кубок — боролись 13 команд: Сызранского НПЗ, Ангарской НХК, Юганскнефтегаза, Варьеганнефтегаза, Куйбышевского НПЗ, Новокуйбышевского НПЗ, Рязанской НПК, Томскнефти ВНК, РН-Пожарной безопасности, Саратовского НПЗ, Самаранефтегаза, Оренбургнефти, Тюменнефтегаза — всего 150 человек.

За три дня спортсмены в общей сложности провели 23 игры, забили ровно сотню голов. За победу боролись отчаянно, в итоге бронзовым призером стала команда АНХК, серебро — у Куйбышевского НПЗ, золото увезли футболисты Самаранефтегаза. Отдельные призы организаторы предусмотрели для лучшего бомбардира и голкипера турнира, также был отмечен и самый возрастной игрок, ведь согласно положению, к участию в турнире допускались работники старше 40 лет. Кубок и специальные награды футболистам вручил председатель МПО ПАО "НК "Роснефть" Евгений Черепанов.

Как подчеркнули участники турнира, в этих соревнованиях победа не главное. В первую очередь, это отличная разминка для производственников, популяризация спорта, здорового образа жизни, возможность пообщаться с коллегами. Футбол близок по духу нефтяникам, их профессия, как и эта игра, требует хорошей физической подготовки и умения слаженно работать в команде на общий результат.