16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сызрань приняла футбольный турнир профсоюза "Роснефти" В Новокуйбышевске наградили лучших работников нефтянки "Транснефть - Приволга" переходит на новые стандарты энергоэффективности Международная конференция АО "Гипровостокнефть" — практическая составляющая и реальный опыт участников АО "Гипровостокнефть" предлагает присоединиться к конференции в режиме онлайн

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Сызрань приняла футбольный турнир профсоюза "Роснефти"

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати

В Сызрани завершился традиционный 11-й футбольный турнир, проводимый под эгидой межрегиональной профсоюзной организацией ПАО "НК "Роснефть". За главный трофей — переходящий кубок — боролись 13 команд: Сызранского НПЗ, Ангарской НХК, Юганскнефтегаза, Варьеганнефтегаза, Куйбышевского НПЗ, Новокуйбышевского НПЗ, Рязанской НПК, Томскнефти ВНК, РН-Пожарной безопасности, Саратовского НПЗ, Самаранефтегаза, Оренбургнефти, Тюменнефтегаза — всего 150 человек.

Фото: Фото предоставлено АО "СНПЗ"

За три дня спортсмены в общей сложности провели 23 игры, забили ровно сотню голов. За победу боролись отчаянно, в итоге бронзовым призером стала команда АНХК, серебро — у Куйбышевского НПЗ, золото увезли футболисты Самаранефтегаза. Отдельные призы организаторы предусмотрели для лучшего бомбардира и голкипера турнира, также был отмечен и самый возрастной игрок, ведь согласно положению, к участию в турнире допускались работники старше 40 лет. Кубок и специальные награды футболистам вручил председатель МПО ПАО "НК "Роснефть" Евгений Черепанов.

Как подчеркнули участники турнира, в этих соревнованиях победа не главное. В первую очередь, это отличная разминка для производственников, популяризация спорта, здорового образа жизни, возможность пообщаться с коллегами. Футбол близок по духу нефтяникам, их профессия, как и эта игра, требует хорошей физической подготовки и умения слаженно работать в команде на общий результат.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Фото на сайте

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Роснефть открывает путь талантам

Роснефть открывает путь талантам

В Самаре завершился фестиваль "Роснефть зажигает звезды"

В Самаре завершился фестиваль "Роснефть зажигает звезды"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30