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Суды Происшествия

В Самаре бывшего следователя отправили в колонию за мошенничество

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре виновным в покушении на мошенничество признан бывший следователь, работавший в Новокуйбышевском подразделении СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: Александра Будаева

Приговор вынес 10 сентября в Ленинском районном суде. Изначально Тремаскину вменяли два эпизода покушения на мошенничество, однако суд, вынося приговор, объединил в один — покушение на мошенничество с причинением значительного ущерба с использованием служебного положения.

По версии следствия, в 2017 г. во время расследования уголовного дела по факту убийства гражданина Ермакова следователь Тремаскин заявил двум свидетелям, что может привлечь их к ответственности за укрывательство преступления.

Хотя в уголовном деле и был подозреваемый, который признал вину, дело и в самом деле оставалось "темным": на съемной квартире, где избивали потерпевшего, находились люди, и они видели парня избитым и со связанными руками. Более того, они не остановили Рахманова, когда тот вызвал такси, чтобы вывезти Ермакова к месту убийства. За недоносительство поплатиться могли двое: один из участников посиделок в квартире и таксист, который вез двух парней в ту ночь.

По словам потерпевших по этому делу, следователь требовал с них по 150 тыс. руб., но таксист в итоге "сторговался" до 50 тыс. рублей. На самом деле никто и не думал привлекать их за укрывательство преступления, и проверка в отношении них не проводилась.

Как бы то ни было, передача денег проходила 1 декабря 2017 г. у дома № 142 по ул. Братьев Коростелевых. Один из свидетелей положил в Peugeot следователя пакет с деньгами и взял взамен с заднего сидения автомобиля постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое должно было стать гарантом того, что к нему претензий больше не будет. Постановление было просто бумажкой, не согласованной с руководством.

После передачи денег Тремаскина задержали сотрудники УФСБ России по Самарской области. При задержании он сначала отказывался назвать свою должность, потом расплакался.

В судебных заседаниях к этому моменту уже бывший следователь Тремаскин вину отрицал и говорил, что это потерпевшие атаковали его звонками с просьбой не привлекать их к ответственности и обещанием "отблагодарить" за это, и сумму "благодарности" они якобы обсуждали между собой, что было в пакете, который положили ему в машину, он якобы не знал.

Суд отнесся критически к подобным показаниям подсудимого и признал его виновным в покушении на мошенничество. Юрий Тремаскин приговорен к двум с половиной годам колонии общего режима.

Адвокат осужденного сообщил, что они намерены подавать апелляционную жалобу.

Гид потребителя

Последние комментарии

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:31 Облсуду пока не удалось собрать присяжных для рассмотрения дела о заказном убийстве самарского борца Владимира Попова

А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:28 Приговор по делу экс-директора гимназии №1 вынесут 5 сентября

Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

Evgenii Voychak 29 июля 2018 20:21 Сызранца приговорили к восьми годам колонии за хранение и сбыт наркотиков

ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

Sergey L 17 июля 2018 08:29 Оправданная в убийстве Екатерина Пузикова подала иск к государству на 10 млн рублей

Бог в помощь.

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