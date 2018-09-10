Молодежный состав "Крыльев Советов" обыграл "Акрон" в товарищеской встрече - 5:1

В понедельник, 10 сентября, на одном из тренировочных полей рядом со стадионом "Самара Арена" молодежный состав "Крыльев Советов" провел контрольный матч с местной командой "Акрон", которая выступает в третьем дивизионе.

Подопечные Владимира Кухлевского обыграли соперника - 5:1. Голами в составе "Крыльев" отметились Киреев, Тявин, Горбунов, Киреев, Голенков, а также один из игроков на просмотре. 11 сентября, у молодежного состава запланирована контрольная игра с основной командой "Крыльев Советов" на стадионе "Металлург".

Стоит отметить, что эту игру посетил экс-игрок "Крыльев", ныне популярный телеведущий и спортивный комментатор Евгений Савин, который снял в Самаре один из эпизодов для своего нового проекта на YouTube — КраСава, сообщает официальный сайт клуба.