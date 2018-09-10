Молодежный состав "Крыльев Советов" обыграл "Акрон" в товарищеской встрече - 5:1

В понедельник, 10 сентября, на одном из тренировочных полей рядом со стадионом "Самара Арена" молодежный состав "Крыльев Советов" провел контрольный матч с местной командой "Акрон", которая выступает в третьем дивизионе.
Подопечные Владимира Кухлевского обыграли соперника - 5:1. Голами в составе "Крыльев" отметились Киреев, Тявин, Горбунов, Киреев, Голенков, а также один из игроков на просмотре. 11 сентября, у молодежного состава запланирована контрольная игра с основной командой "Крыльев Советов" на стадионе "Металлург".
Стоит отметить, что эту игру посетил экс-игрок "Крыльев", ныне популярный телеведущий и спортивный комментатор Евгений Савин, который снял в Самаре один из эпизодов для своего нового проекта на YouTube — КраСава, сообщает официальный сайт клуба.
"Крыльев Советов-м": Овсянников (Любаков, 46), Трубин (Смирнов, 60'), Котин (Соколов, 60'), Верхунов (Сапов, 46'), Давыдов (Погодин, 46'), Киселев (Горбунов, 46'), Богомолов (Зинков, 46'), Босов (Киреев, 46'), Мухин (Саликов, 46'), Грязин (игрок на просмотре, 46'), Голенков (Тявин, 46').