Глава региона провел оперативное совещание с членами областного правительства

В понедельник, 10 сентября, глава региона Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с руководителями министерств и ведомств Самарской области.

Руководитель региона отметил: одна из ключевых задач для областной власти — доработка и утверждение долгосрочной Стратегии развития губернии. Дмитрий Азаров поблагодарил членов регионального правительства за работу над этим документом, а также всех активных и неравнодушных жителей, которые участвовали в муниципальных и областных стратегических сессиях, высказывали свои предложения по важным направлениям социально-экономического развития. Всего от граждан, экспертов, представителей предприятий и организаций поступило более 10 тысяч предложений. Сейчас все идеи прорабатываются и структурируются для того, чтобы войти в итоговый документ. Напомним, что работа по созданию стратегии развития идет и по всем муниципалитетам региона, в 17 из них она завершена.

"Перед нами теперь стоит задача ни в коем случае не допустить того, чтобы те чаяния, те просьбы, те предложения, которые высказаны людьми, не получили своей реализации. Уверен, все вместе мы сконцентрируемся на воплощении в жизнь всего задуманного", — отметил руководитель области.

В ходе совещания был рассмотрен вопрос о ходе уборочной кампании. Врио министра сельского хозяйства и продовольствия Алексей Попов сообщил, что уборка зерна уже на завершающей стадии — обработано 95% площадей зерновых и зернобобовых культур. Аграрии региона намолотили более 1,6 млн тонн зерна. Средняя урожайность - 17 ц/га. Самые высокие показатели — более 25 ц/га — отмечаются в хозяйствах Кошкинского и Ставропольского районов. Лидерами по валовому сбору зерна являются Ставропольский район, где намолочено более 133 тыс. тонн, Кошкинский — 118 тыс. тонн и Кинель-Черкасский — более 100 тыс. тонн.

"Несмотря на неблагоприятные погодные условия, сложившиеся в период май–июль, регион полностью обеспечил себя продовольственным, фуражным и семенным зерном", — сообщил руководитель областного минсельхоза. Алексей Попов также отметил, что проблем с хранением урожая нет, зерно идет на экспорт. Сельхозпроизводители уже завершают сев озимых — засеяно более 392 тыс. гектаров.

Отдельно был рассмотрен вопрос о готовности муниципалитетов к предстоящему отопительному сезону. Сергей Крайнев, врио министра энергетики и ЖКХ, отметил, что все идет строго по плану, без каких-либо отставаний. Из 22150 многоквартирных домов подготовлено 20941, в среднем на 90% готовы социальные учреждения: школы, детские сады, больницы.