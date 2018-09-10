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Губернатор Власть и политика

Глава региона провел оперативное совещание с членами областного правительства

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 10 сентября, глава региона Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с руководителями министерств и ведомств Самарской области.

Руководитель региона отметил: одна из ключевых задач для областной власти — доработка и утверждение долгосрочной Стратегии развития губернии. Дмитрий Азаров поблагодарил членов регионального правительства за работу над этим документом, а также всех активных и неравнодушных жителей, которые участвовали в муниципальных и областных стратегических сессиях, высказывали свои предложения по важным направлениям социально-экономического развития. Всего от граждан, экспертов, представителей предприятий и организаций поступило более 10 тысяч предложений. Сейчас все идеи прорабатываются и структурируются для того, чтобы войти в итоговый документ. Напомним, что работа по созданию стратегии развития идет и по всем муниципалитетам региона, в 17 из них она завершена.

"Перед нами теперь стоит задача ни в коем случае не допустить того, чтобы те чаяния, те просьбы, те предложения, которые высказаны людьми, не получили своей реализации. Уверен, все вместе мы сконцентрируемся на воплощении в жизнь всего задуманного", — отметил руководитель области.

В ходе совещания был рассмотрен вопрос о ходе уборочной кампании. Врио министра сельского хозяйства и продовольствия Алексей Попов сообщил, что уборка зерна уже на завершающей стадии — обработано 95% площадей зерновых и зернобобовых культур. Аграрии региона намолотили более 1,6 млн тонн зерна. Средняя урожайность - 17 ц/га. Самые высокие показатели — более 25 ц/га — отмечаются в хозяйствах Кошкинского и Ставропольского районов. Лидерами по валовому сбору зерна являются Ставропольский район, где намолочено более 133 тыс. тонн, Кошкинский — 118 тыс. тонн и Кинель-Черкасский — более 100 тыс. тонн.

"Несмотря на неблагоприятные погодные условия, сложившиеся в период май–июль, регион полностью обеспечил себя продовольственным, фуражным и семенным зерном", — сообщил руководитель областного минсельхоза. Алексей Попов также отметил, что проблем с хранением урожая нет, зерно идет на экспорт. Сельхозпроизводители уже завершают сев озимых — засеяно более 392 тыс. гектаров.

Отдельно был рассмотрен вопрос о готовности муниципалитетов к предстоящему отопительному сезону. Сергей Крайнев, врио министра энергетики и ЖКХ, отметил, что все идет строго по плану, без каких-либо отставаний. Из 22150 многоквартирных домов подготовлено 20941, в среднем на 90% готовы социальные учреждения: школы, детские сады, больницы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 04 июля 2018 14:11 Улица Куйбышева до конца лета по выходным поработает в пешеходном режиме

Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.

Любовь Минакова 30 июня 2018 17:45 Дмитрий Азаров: "Нам нельзя потерять профессиональные спортивные команды"

Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!

Владимир Герасимов 25 мая 2018 06:48 Самарская область и Хабаровский край договорились о сотрудничестве

Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.

Честный Человек 11 апреля 2018 05:24 Дмитрий Азаров: "Нам нельзя потерять профессиональные спортивные команды"

Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!

Владимир Гуляев 10 апреля 2018 10:10 Дмитрий Азаров отклонил закон о снятии ограничений на работу "разливаек"

Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.

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