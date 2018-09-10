ХК "Лада" обыграл "Южный Урал" - 6:2

В понедельник, 10 сентября, в первом домашнем матче сезона "Лада" встретилась с "Южным Уралом" (Орск).

Команды начали игру на встречных курсах, а самый реальный момент на первых минутах был у игрока гостей Виктора Кудрина, но его выход один на один с Александром Скрынником завершился в пользу вратаря "Лады". Вскоре хозяева устроили штурм ворот Дениса Перетягина, но голкипер гостей был надежен.

В концовке периода соперники обменялись шайбами: сначала Павел Валентенко открыл счет броском из своей зоны. Курьезная шайба не подкосила волжан: получив численное преимущество имущество, после броска Александра Тимирева "Лада" отыгралась - 1:1.

В начале второго периода Виктор Постников вывел тольяттинцев вперед — 2:1. На 37-й минуте Дмитрий Костромитин увеличил счет — 3:1. В концовке периода страсти на льду разгорелись, в результате чего произошла потасовка с участием четырех хоккеистов.

В начале третьего периода Виталий Кудрин сократил счет — 3:2, но, вскоре, Артурс Озолиньш увеличил отрыв — 4:2. В середине периода цели достиг дальний бросок Кирилла Свиязова — 5:2. После этого место в воротах уральцев занял Денис Синягин, которому вскоре забил Тимирев, оформив дубль — 6:2, сообщает официальный сайт клуба.