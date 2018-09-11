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Преступления Происшествия

Сотрудники ФСБ в Самаре задержали оружейного барона

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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7 сентября в Самаре сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали 47-летнего местного жителя, который, согласно оперативным данным, незаконно закупал оружие, а после продавал представителям криминальной среды региона.

Фото: Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по Самарской области

По адресам регистрации и проживания мужчины обнаружен и изъят целый арсенал оружия и боеприпасов: пистолет-пулемет "Кедр", пистолет-пулемет ППШ, пять пистолетов "Глок-19", три автоматических пистолета Стечкина, револьвер системы Смита-Вессона, револьвер "ТОЗ-49" с глушителем, семь травматических и газовых пистолетов с признаками переделки под стрельбу боевыми патронами, два охотничьих нарезных ружья, 29 магазинов к пистолетам и плюс 5 тыс. патронов различного калибра.

Сотрудники ведомства проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к незаконному обороту средств поражения.

Также решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. ст. 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов" и 223 УК РФ "Незаконное изготовление оружия".

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