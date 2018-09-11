16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Профессионалов Куйбышевского НПЗ наградили за ответственный труд Сызрань приняла футбольный турнир профсоюза "Роснефти" В Новокуйбышевске наградили лучших работников нефтянки "Транснефть - Приволга" переходит на новые стандарты энергоэффективности Международная конференция АО "Гипровостокнефть" — практическая составляющая и реальный опыт участников

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Профессионалов Куйбышевского НПЗ наградили за ответственный труд

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 92
Версия для печати

В начале сентября в России традиционно отмечают День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. В эти дни все предприятия отрасли проводят награждение лучших специалистов — это часть большой программы мероприятий, приуроченных к празднованию.

Фото: Фото предоставлено АО "Куйбышевский НПЗ"

К профессиональному празднику на Куйбышевском НПЗ — одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Самарской области — наградили профессионалов своего дела, много лет посвятивших производству.

В этом году в числе награжденных сотрудников КНПЗ — представители различных специальностей: операторы технологических установок, лаборанты химического анализа, механики, машинисты, инженеры, кадровики, слесари, плотники, водители… Всего 41 работник. В торжественной обстановке заслуженным профессионалам были вручены награды Министерства энергетики РФ и Министерства промышленности и технологий Самарской области, дипломы Самарской губернской думы, благодарности главы городского округа Самара, а также грамоты ПАО "НК "Роснефть".

В Самарской области Куйбышевский НПЗ продолжает занимать первые строчки в рейтинге предприятий, на которые стремятся трудоустроиться выпускники вузов.

И это не удивительно. Высокие зарплаты, социальные гарантии и стабильность, принципиальность в вопросах безопасности труда, активно модернизирующиеся производственные мощности и внедрение передовых технологий делают предприятие привлекательным для тех, кто стремится реализовать свой потенциал, развиваться, делать карьеру.

Благодаря инвестиционной политике на заводе введены в эксплуатацию установка изомеризации, комплекс каталитического крекинга и установка по производству МТБЭ. Новые объекты, новые технологии и оборудование требует и постоянного повышения квалификации, развития персонала. Это делает работу на НПЗ не только ответственнее, но и интереснее.

Профессия нефтяника не теряет актуальности. Ведь на нефтяной отрасли держится благополучие района, города, региона, да и страны в целом.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Фото на сайте

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Роснефть открывает путь талантам

Роснефть открывает путь талантам

В Самаре завершился фестиваль "Роснефть зажигает звезды"

В Самаре завершился фестиваль "Роснефть зажигает звезды"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30