Профессионалов Куйбышевского НПЗ наградили за ответственный труд

В начале сентября в России традиционно отмечают День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. В эти дни все предприятия отрасли проводят награждение лучших специалистов — это часть большой программы мероприятий, приуроченных к празднованию.

К профессиональному празднику на Куйбышевском НПЗ — одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Самарской области — наградили профессионалов своего дела, много лет посвятивших производству.

В этом году в числе награжденных сотрудников КНПЗ — представители различных специальностей: операторы технологических установок, лаборанты химического анализа, механики, машинисты, инженеры, кадровики, слесари, плотники, водители… Всего 41 работник. В торжественной обстановке заслуженным профессионалам были вручены награды Министерства энергетики РФ и Министерства промышленности и технологий Самарской области, дипломы Самарской губернской думы, благодарности главы городского округа Самара, а также грамоты ПАО "НК "Роснефть".

В Самарской области Куйбышевский НПЗ продолжает занимать первые строчки в рейтинге предприятий, на которые стремятся трудоустроиться выпускники вузов.

И это не удивительно. Высокие зарплаты, социальные гарантии и стабильность, принципиальность в вопросах безопасности труда, активно модернизирующиеся производственные мощности и внедрение передовых технологий делают предприятие привлекательным для тех, кто стремится реализовать свой потенциал, развиваться, делать карьеру.

Благодаря инвестиционной политике на заводе введены в эксплуатацию установка изомеризации, комплекс каталитического крекинга и установка по производству МТБЭ. Новые объекты, новые технологии и оборудование требует и постоянного повышения квалификации, развития персонала. Это делает работу на НПЗ не только ответственнее, но и интереснее.

Профессия нефтяника не теряет актуальности. Ведь на нефтяной отрасли держится благополучие района, города, региона, да и страны в целом.