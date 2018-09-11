Профессионалов Куйбышевского НПЗ наградили за ответственный труд

В начале сентября в России традиционно отмечают День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. В эти дни все предприятия отрасли проводят награждение лучших специалистов — это часть большой программы мероприятий, приуроченных к празднованию.
К профессиональному празднику на Куйбышевском НПЗ — одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Самарской области — наградили профессионалов своего дела, много лет посвятивших производству.
В этом году в числе награжденных сотрудников КНПЗ — представители различных специальностей: операторы технологических установок, лаборанты химического анализа, механики, машинисты, инженеры, кадровики, слесари, плотники, водители… Всего 41 работник. В торжественной обстановке заслуженным профессионалам были вручены награды Министерства энергетики РФ и Министерства промышленности и технологий Самарской области, дипломы Самарской губернской думы, благодарности главы городского округа Самара, а также грамоты ПАО "НК "Роснефть".
В Самарской области Куйбышевский НПЗ продолжает занимать первые строчки в рейтинге предприятий, на которые стремятся трудоустроиться выпускники вузов.
И это не удивительно. Высокие зарплаты, социальные гарантии и стабильность, принципиальность в вопросах безопасности труда, активно модернизирующиеся производственные мощности и внедрение передовых технологий делают предприятие привлекательным для тех, кто стремится реализовать свой потенциал, развиваться, делать карьеру.
Благодаря инвестиционной политике на заводе введены в эксплуатацию установка изомеризации, комплекс каталитического крекинга и установка по производству МТБЭ. Новые объекты, новые технологии и оборудование требует и постоянного повышения квалификации, развития персонала. Это делает работу на НПЗ не только ответственнее, но и интереснее.
Профессия нефтяника не теряет актуальности. Ведь на нефтяной отрасли держится благополучие района, города, региона, да и страны в целом.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее