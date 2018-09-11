Семь часов в аэропорту Курумоч ждали вылет пассажиры рейса "Самара-Симферополь"

В понедельник, 10 сентября, в 22:03 из аэропорта Курумоч вылетел самолет авиакомпании "Ред Вингс" рейса ИН-744 сообщением "Самара - Симферополь", который по расписанию должен был вылететь в тот же день в 14:55, то есть время задержки вылета составило 7 часов 8 минут, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Как сообщили в надзорном ведомстве, на рейс было зарегистрировано 173 пассажира. Во время задержки им предоставлялись напитки и горячее питание. Ситуация с пассажирами задержанного рейса находилась на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры. Жалоб от них не зарегистрировано. Причиной задержки вылета послужило позднее прибытие воздушного судна. По факту произошедшего Куйбышевской транспортной прокуратурой проводится проверка.