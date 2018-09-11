Семь часов в аэропорту Курумоч ждали вылет пассажиры рейса "Самара-Симферополь"

В понедельник, 10 сентября, в 22:03 из аэропорта Курумоч вылетел самолет авиакомпании "Ред Вингс" рейса ИН-744 сообщением "Самара - Симферополь", который по расписанию должен был вылететь в тот же день в 14:55, то есть время задержки вылета составило 7 часов 8 минут, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.
Как сообщили в надзорном ведомстве, на рейс было зарегистрировано 173 пассажира. Во время задержки им предоставлялись напитки и горячее питание. Ситуация с пассажирами задержанного рейса находилась на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры. Жалоб от них не зарегистрировано.
Причиной задержки вылета послужило позднее прибытие воздушного судна. По факту произошедшего Куйбышевской транспортной прокуратурой проводится проверка.
Последние комментарии
Ну не Страна-ли дураков,- в натуре?
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
не тронь памятник а то я те твои кресты тоже поломаю
и попробуй докажи, что ты прав... - никаких праФ!