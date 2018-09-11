Директором Самарской ГРЭС назначен Игорь Кушель

Самарскую ГРЭС - подразделение Самарского филиала "Т Плюс" - с 6 сентября возглавил Игорь Кушель, сообщает пресс-служба компании.

Игорь Кушель родился в городе Волгодонске Ростовской области. В 2003 г. окончил Южно-Российский государственный технический университет по специальности "Котло- и реакторостроение". Получил дополнительное образование по специальности "менеджмент" в Южном Федеральном университете. Прошел путь от машиниста блочной системы управления КТЦ Волгодонская ТЭЦ-2 до главного инженера ООО "Лукойл-Ростовэнерго" (Ростов-на-Дону).

"В числе ближайших задач нового директора - ввод в работу Привокзальной отопительной котельной после завершения масштабной модернизации оборудования и организация качественной и надежной работы всех подразделений станции (Самарская ГРЭС, Центральная отопительная котельная и Привокзальная отопительная котельная) в осенне-зимний период", - говорится в релизе.