Россельхозбанк выступил официальным спонсором IV Восточного экономического форума. Одно из ключевых деловых событий страны продолжится с 11 по 13 сентября 2018 года во Владивостоке. Основные задачи форума - укрепление связей международного предпринимательского сообщества, российского бизнеса и органов власти, повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности Дальнего Востока.

В деловой программе форума участвуют руководители органов власти России и стран АТР, главы отечественных и зарубежных компаний, ведущие эксперты рынка. Ожидается, что они обсудят пути социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа и методы его интеграции в международную торговлю, в частности, возможности выхода на экспортные рынки продовольствия.

"Мы видим большой потенциал для развития деятельности РСХБ на Дальнем Востоке и планируем в ближайшие годы существенно нарастить нашу долю рынка и объемы основных операций, а также диверсифицировать бизнес с учетом перспективных направлений экономики региона, - отметил председатель правления АО "Россельхозбанк" Борис Листов. - В настоящее время на Дальнем Востоке действительно сложились уникальные условия для ведения предпринимательской деятельности. Система налоговых, таможенных, инфраструктурных и иных преференций, разработанная государством, сегодня привлекает не только российских, но и иностранных инвесторов".