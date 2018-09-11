В Самаре при столкновении с кроссовером пострадала пассажирка автобуса

В понедельник, 10 сентября, в 9:10, в Самаре произошло ДТП с участием 37-летнего водителя Honda Pilot, ехавшего по ул. Победы, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области